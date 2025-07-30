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30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Yangınlar için Meclis'e çağrı

30 Temmuz 2025, Çarşamba 02:00
CİĞERİMİZİ YAKAN ORMAN YANGINLARININ SEBEP VE SONUÇLARININ GÖRÜŞÜLMESİ İÇİN MECLİS’E OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA ÇAĞRISI YAPILDI.

Orman yangınlarının ülke genelinde yayılması üzerine, muhalefet partileri Meclis’i göreve çağırdı. Muhalefet, Meclis’in olağanüstü toplanmasını istedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Van’da düzenlediği basın toplantısında orman yangınlarına ilişkin konuştu. Babacan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni denetim fonksiyonunu yerine getirmek ve orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmak üzere, göreve çağırıyoruz. Mecliste mutlaka olağanüstü bir toplantı yapılması ve orman yangınlarıyla ilgili bir araştırma komisyonunun kurulması gerekir.  Bu komisyon da hazırlık safhasıyla, tedbir safhasıyla, yangınların çıkış şeklinin araştırılması safhasıyla Türkiye’de, yangınları nasıl önleriz, önlemler, tedbirler üretmek amacıyla çalışmasına da büyük fayda görüyoruz” dedi.

“Olağanüstü toplantıya ihtiyaç var”

DEM Parti, devam eden orman yangınlarına karşı etkili önlemlerin alınabilmesi amacıyla TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Partiden yapıla açıklamada, “Açıkça ifade etmek gerekir ki hem değişen iklim koşulları hem de bu yıl beklenen yüksek sıcaklıkların etkisiyle olası orman yangınlarına karşı gerekli önlemlerin alınması için; ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasî partiler tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen AKP hükümeti gerekli önlemleri almakta yetersiz kalmış, gerekli yatırımları yapmamıştır. Bu bağlamda, komisyon üyelerinin sahada gerekli gözlemleri yaparak hem Türkiye’de devam eden orman yangınlarının genel durumu hakkında gerekli tespit ve değerlendirmelerin yapılması hem de orman yangınlarına karşı etkili ve kapsamlı önlemlerin alınabilmesi amacıyla TBMM İçtüzüğü’nün 26. maddesi gereğince Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun olağanüstü toplanmasına ihtiyaç duyulmuştur” denildi.

TBMM - Anka

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Tedbir alınmazsa daha çok ciğerimiz yanar

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Ekonomi’de yazdığı yazısında orman yangınları ile ilgili şunları söyledi: “Açıklamalara göre yaz ayının başlamasından bu yana yani Haziran ve Temmuzda 3 bin 62 yangın söndürüldü. İki aya bölersek günde ortalama 51 yangın. Bu kadar çok yangının olması normal mi? Bu yangınlar çıkmadan tedbir alınamaz mıydı? Orman yangınlarındaki artış sadece aşırı sıcak havaya bağlanabilir mi? Orman yangınlarının artması ile birlikte son yıllarda yaşanan yangın söndürme uçağı tartışması da bir kez daha alevlendi. “Orman yangınlarını söndürmek için yeterli uçak, helikopter ve karada kullanılan araç, gereç ve insan kaynağı var mı?” sorusu her fırsatta dile getiriliyor. Nedenleri ortadan kaldırmadan, yangınların çıkmasını önlemeden sadece söndürmekle başarı elde edilemez. “ Haber Merkezi

Son 3 yılın en büyük yangın sezonu

Copernicus verilerine göre, 2025’in ilk yedi ayında Türkiye’de çıkan 153 orman yangınında 92 bin hektardan fazla alan kül oldu. Her yangında ortalama 600 hektar ormanlık alanın yandığı yıl, 2006’dan bu yana en yüksek tahribat oranlarından biri olarak kayıtlara geçti. Veriler, Ağustos ve Eylül’ün yangın açısından hâlâ en riskli dönemler olduğunu gösteriyor. EFFIS’in 2006–2024 yılları arasındaki haftalık yangın verilerine göre, Türkiye’de yangın sayısı ortalama olarak Ağustos’un ilk haftalarında zirveye ulaşıyor. Haber Merkezi

25 bölgede birden yangın çıkması düşündürücü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa’daki orman yangınından etkilenen Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Köyü’nü ziyaret etti. Erbakan,”Türkiye’nin 25 bölgesinde birden yangınların olması bizleri şüphelendirmektedir, kuşkulandırmaktadır. Diğer önemli bir husus, bu yangınların çıktığı yerlerin insan bulunan yerler olmaması. Yani ‘bir piknik yapıldı, bir ateş yakıldı, bir cam atıldı, bir şişe atıldı, bundan dolayı bir ateş yakılmıştı, piknik ateşi söndürülmedi, bundan dolayı oldu’ denebilecek yerler olmaması; insan nüfusunun, insan yoğunluğunun bulunmadığı yerler olması da yine bizi şüpheye, kuşkuya sevk eden etkenlerden bir tanesidir” dedi.

Bursa - Anka

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Garantili projeler yerine 20 yangın söndürme uçağı alınabilirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesinde yetersiz hava filosuna dikkat çekerek, “Hazine garantili projelere aktarılan devasa bütçeyle 20 uçaklık yangın filosu kurulabilirdi” dedi.

Bursa, Çanakkale, Antalya, Mersin ve Adana gibi illerde çıkan yangınlar, hem tabiî hayatı hem de yerleşim yerlerini tehdit ederken; kamuoyunda da devletin hazırlıksızlığı ve müdahale yetersizliği tartışma konusu olduğunu söyleyen Karabat, dünyada en yaygın kullanılan yangın söndürme uçaklarından CL-415’in birim fiyatının 30 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, 20 uçaklık bir filonun yaklaşık 600 milyon dolara mal olacağını belirtti. Karabat, “Bu para ödenemez miydi? Elbette ödenebilirdi. Ancak AKP tercihini yine ranttan yana yaptı” dedi.

Mehmet Kara - Ankara
[email protected]

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