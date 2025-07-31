31 Temmuz 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
And olsun ki, senden önceki milletler arasında da Biz peygamberler göndermiştik. Onlara hiçbir peygamber gelmedi ki, onu alaya almış olmasınlar.
Hicr Suresi: 10-11
HADİS:
Allah yolunda ilk safta ve yüzünü çevirmeden öldürülünceye kadar savaşıp şehit olanlar Cennetin en yüksek köşklerinde buluşacaklardır.
Camiü’s-Sağir, No: 2466
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