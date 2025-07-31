Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki, senden önceki milletler arasında da Biz peygamberler göndermiştik. Onlara hiçbir peygamber gelmedi ki, onu alaya almış olmasınlar.

Hicr Suresi: 10-11

HADİS:

Allah yolunda ilk safta ve yüzünü çevirmeden öldürülünceye kadar savaşıp şehit olanlar Cennetin en yüksek köşklerinde buluşacaklardır.

Camiü’s-Sağir, No: 2466