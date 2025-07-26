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26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Tayland-Kamboçya geriliminde tansiyon düşmüyor: Çatışmalarda ölenlerin sayısı 32'ye çıktı

26 Temmuz 2025, Cumartesi 14:00
Tayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da alevlenen sınır geriliminde ölenlerin sayısı 32'yi buldu.

Ateşkes çağrılarına rağmen Tayland-Kamboçya sınırındaki gerilim 3. gününe girdi.

 

Çatışmalarda iki taraftan da ölenlerin sayısı 32'ye ulaştı.

Khmer Times'a göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, iki ülke arasındaki gerilimde 5'i asker 8'i sivil 13 kişinin öldüğünü belirtti.,

Maly Socheata, çatışmalarda 50 Kamboçyalı sivilin de yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Tayland tarafı da çatışmalarda 6'sı asker 19 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sınıra savaş gemileri gönderildi

Ülke basınında yer alan haberlere göre Tayland yönetimi, gerilimin sürdüğü sınır bölgesine 4 savaş gemisi sevk etti.

Bölgede Tayland'ın savaş uçakları da görev yapıyor.

Tayland hükümeti, Kamboçya'da yaşayan vatandaşlarına acilen ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Ateşkes çabaları

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 24 Temmuz'da iki ülkenin liderleri ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkes önermiş ve ülkelerin buna olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Enver'in çağrısını kabul ettiklerini bildiren Kamboçya ve Tayland yönetimleri, çatışmalar için birbirini suçlamayı sürdürmüştü.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

AA

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