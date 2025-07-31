'Gazze'de on binlerce masum insanın ölümü tarihimizin bir parçası olacak' - 'Artık yeter!'

ABD'de Vermont Senatörü Peter Welch, ABD'nin İsrail'e sağladığı silahlar nedeniyle Gazze'deki açlıktan sorumlu olduğunu belirterek, Kongrenin bölgede halkın toplu aç bırakılması konusunda harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Welch, Senatoda, İsrail'in ablukası altında olan ve kıtlığa sürüklenen Gazze'deki duruma ilişkin konuşma yaptı.

"İsrail'den kaynaklanan Gazze'deki Filistinlilerin açlığı sona ermeli. Sona ermeli." diyen Welch, ABD'nin, İsrail'e silah yardımları nedeniyle bu durumdan sorumlu olduğu konusunda uyardı.

Welch, "Gazze'de on binlerce masum insanın ölümü tarihimizin bir parçası olacak çünkü ABD bu felaketin sorumluluğunu paylaşıyor. Biz ve gelecek nesil Amerikalılar, sonsuza kadar bununla yaşamak zorunda kalacağız." diye konuştu.

Gazze'deki kasıtlı kıtlığın, ABD'nin sağladığı silahlardan kaynaklandığını söyleyen Welch, "Bugün gördüğümüz açlık, savaşın ön görülmemiş ve istenmeyen sonuçlarındandır. Açık konuşayım. Bugün şahit olduğumuz açlık, Filistin nüfusunun daha da küçük bir toprak parçasına yoğunlaştırılması amacındaki askeri politikanın bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

"Artık yeter"

Welch, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Vietnam Savaşı'ndan sonra en ölümcül ve yok edici hava bombardımanı harekatını başlattığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Felaketin dönüm noktasındayız ve ABD Kongresinin, uluslararası insancıl hukuk uyarınca harekete geçme ve şu an ben konuşurken açlıktan ölen Filistinlileri kurtarmaya yardım etme yükümlülüğü vardır."

Welch, Gazze'de olanların "savaş suçu" olduğunu, "savaş alanında avantaj sahibi olmak için çocukların aç bırakılmasının yasa dışı olduğunu" vurgulayarak "Artık yeter." şeklinde konuştu.

ABD'nin Gazze'de açlık silah olarak kullanılırken sessiz kalmayacağını söyleyen Welch, "Gazze'deki mevcut açlığı Netanyahu'nun Filistinlileri zorla topraklarından etme stratejisinden ayrı tutamayız." dedi.