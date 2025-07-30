Yurt genelindeki yangınlarla ilgili son durum?

Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına 4. gününde havadan ve karadan müdahale sürerken, Çankırı, Manisa, Tunceli ve Malatya’daki yangınlar kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 4. gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek burada etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Gece saatlerinde alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı Çakmak ve Çamoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda ekipler büyük uğraşlar verdi. İki mahalle arasındaki yola kadar inen yangına hızlı müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Gece karadan devam eden çalışmalara, günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de katılıyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarla yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Ekipler, Bursa Harmancık'taki orman yangınının sınırlarını tuttu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle Bursa Harmancık'ta devam eden orman yangınının etrafını sararken, bu görüntüler Yangın Yönetim Merkezi'ndeki haritalara yansıdı.

Ülke genelinde sadece Bursa Harmancık'taki orman yangını devam ediyor.

Yangına müdahaledeki son durum, Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Merkezi'ndeki haritalarda görüntülendi.

Yangının devam ettiği alan, müdahale ekipleri tarafından açılan yollar ve konuşlanan arazözlerle çevrelendi. Böylece, yangının etrafı sarılmış oldu.

Söz konusu orman yangınına ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahalesi sürüyor. Yangına, 5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracıyla müdahale ediliyor.

Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki yangının izleri FPV dron ve dronla görüntülendi

Bölgede alevlerin neden olduğu tahribatı Anadolu Ajansı (AA) ekibi, FPV dron ve dronla görüntüledi.

Ormanlık alanda çok sayıda ağacın tamamen yandığı, bazı ağaçların köklerinden kısmen dumanlar çıktığı ve kozalakların yanarak ağaçlar üzerinde kuruduğu dikkati çekti.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Çankırı'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye, emniyet, jandarma ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışma ile yangın kısmen kontrol altına alındı.

Köylüler de tankerlerle su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangın bölgesinde gazetecilere, Sarıkaya mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.50 sularında orman yangını başladığını söyledi.

Yangının ilerlemesinin tamamen durdurulduğunu belirten Taşolar, "Yangının enerjisi düştü. Bununla birlikte Kastamonu ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda saymakla bitiremeyeceğim bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği, gayreti ve özverisiyle çok şükür, kısmen kontrol altına aldık diyebiliyoruz. Bununla birlikte çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Vatandaşların da büyük hassasiyet gösterdiğini dile getiren Taşolar, "Bugün tahmin ediyorum, 100'ün üzerinde traktörün arkasında tankerle yangını söndürmeye gelen vatandaşımızı, şapkasına su doldurup küçük örtü yangını söndürmeye giden vatandaşlarımızı da gördük. Kısmen kontrol altına aldık ama bizim için kıymetli ve kritik bir gece var. İnşallah sabaha kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla yangının tamamen kontrol altına alınmış olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Söndürme çalışmalarında 7 helikopter kullanılıyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 12.49’da yapılan ihbarda Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü mevkisinde orman yangını çıktığının bildirildiği belirtildi.

İhbarın alınmasının ardından ilgili tüm ekiplerin ivedilikle olay yerine yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7 helikopter, 30 arazöz, 9 su tankeri, 4 iş makinesi, 6 diğer araç olmak üzere 49 kara, 7 hava aracı ile 216 personel tarafından müdahale çalışmaları yürütülmüştür. Yangına hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale edilmekte olup, yangının ilerleyişi durdurulmuş, soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü, Çankırı AFAD, Kastamonu AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma, Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, emniyet, belediye ekipleri ile sivil toplum kuruluşları aktif olarak görev almıştır."

Açıklamada, yangının çevre yerleşim alanlarına ve doğal yaşama daha fazla zarar vermemesi amacıyla alan kontrolü ve güvenlik önlemlerinin hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kontrol altına alınan yangınlar

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Aşağı Kozluca köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aralarında köylülerin de bulunduğu ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, bazı meşe ağaçlarına zarar verdi.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde Y.K, Y.A.S. ve H.K'nin tarlada çay demlemek için ateş yakmaları sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz, 4 uçak, 4 helikopter ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Mahalle sakinleri de tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ateş yaktıkları belirlenen Y.K, Y.A.S. ve H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yangında 3 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Bayırköy Mahallesi ile Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangınlara karadan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 12 araç, 35 personel ve 6 iş makinesiyle, havadan ise askeri helikopterle müdahale edildi.

Bayırköy Mahallesi'nde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Pütürge ilçesine Tepehan Mahallesi'nde de saat 15.17'de orman yangınının başladığı belirtildi.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde kriz merkezi oluşturulduğu aktarılan açıklamada, olaya müdahale için ilgili tüm kurum ve kuruluşların hızla harekete geçirildiği kaydedildi.

Yangın ihbarının akabinde AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde müdahale ekibi oluşturulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ, Karayolları 81. Şube Şefliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri, UMKE ve çeşitli kurumlara bağlı ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Yangına müdahale çalışmalarında toplam 27 araç ve 4 helikopterin görev yaptığı ifade edilerek, 97 personelle yapılan müdahalede yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangın bölgelerinde Türk Kızılay tarafından su ve gıda desteği sağlandığı kaydedildi.

Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pütürge Tepehan ve (Doğanyol) Bayırköy’de devam eden orman yangını kontrol altına alınmıştır. Emeği geçen fedakar kamu personeline ve hemşerilerimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.