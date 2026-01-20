"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
'ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz'

20 Ocak 2026, Salı 05:41
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle ek tarife uygulama kararına ilişkin Avrupalıların da buna tepki verebileceğini bildiğini ifade ederek "ABD ile bir ticaret kavgası istemiyoruz." dedi.

Merz, lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Gümrük vergisi tehdidi ortaya çıktığından beri bundan etkilenen ülkelerle çok yakın bir diyalog içinde olduğunu belirten Merz, bu anlaşmazlıkta mümkün olduğu kadar gerilimin artmasını önleme konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

Davos’ta bu hafta konuyla ilgili görüşmeler yapacağını aktaran Merz, 21 Ocak Çarşamba günü Trump ile tekrar görüşmeye çalışacağını dile getirdi.

Merz, bu sorunu birlikte çözmeyi istediklerini vurgulayarak, “Amerikan hükümeti, bizim de tepki verebileceğimizi biliyor. Bunu istemiyorum, ancak gerekli olduğunda elbette Avrupa'daki ve Alman ulusal çıkarlarımızı koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan tüketicileri gümrük vergilerinin etkilerini hissediyor

Gümrük vergilerinin kimseye fayda sağlamadığını ve herkesin zararına olduğunu ifade eden Merz, "Amerikan tüketicileri gümrük vergilerinin etkilerini hissediyor. Amerikan ekonomisi, hükümetin bir yıl önce tahmin ettiği kadar iyi yürümüyor. Benim değerlendirmeme göre, bu biraz da gümrük politikasından kaynaklanıyor.” şeklinde konuştu.

Gerilim istemediklerini yineleyen Merz, “ABD ile bir ticaret kavgası istemiyoruz. Ancak uygun olmadığını hissettiğimiz gümrük vergileriyle karşı karşıya kalırsak, karşılık vermek durumdayız.” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın bir yıldır görevde olduğuna işaret eden Alman Başbakan, “12 aylık deneyimimizden biliyoruz ki, Trump sürekli gümrük vergileriyle tehdit ediyor, çoğu zaman bunları yürürlüğe koyuyor, ancak çoğu zaman da onunla yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda buna (vergilere) mesafe koyuyor. Göreve geldiğimden beri son sekiz ayda izlediğim strateji bu ve aynı şekilde devam edeceğim.” diye konuştu.

"Çözüm bulmak istiyoruz"

Merz, Fransa ile yakın koordinasyon içinde olduklarını belirterek, Fransa’nın Amerikan gümrük vergilerinden Almanya’dan daha farklı bir şekilde etkilendiğini, bu yüzden Fransız hükümetinin ve Fransa Cumhurbaşkanının bu konuda zaman zaman daha sert tepki vermek istemesini anlayabildiğini anlattı.

Yine de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nden önce ortak tutum bulmaya çalışacaklarını belirten Merz, "Elimizde araç ve gereçler var. Bunları kullanmak istemediğimiz konusunda hemfikiriz. Ancak kullanmak zorunda kalırsak, kullanacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük vergilerinin genellikle malların ithal edildiği ülkede ödendiğini belirten Merz, "Bu durumda, Amerikalı tüketiciler gümrük vergilerini ödeyeceklerdir. Ancak bu ekonomimize, Avrupalıların ekonomisine ve özellikle Alman ekonomisine de zarar verecektir. Bu nedenle burada bir çözüm bulmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa'nın güvenliği için en büyük endişe Ukrayna

Avrupalı ülkelerin Grönland’a gönderdiği keşif ekibine ilişkin de Merz, "Bu, planlandığı gibi gerçekleştirilen ve planlandığı gibi tamamlanan saf bir keşif göreviydi. 'Danimarka’da güvenlik açıkları var mı, Danimarka için somut tehditler var mı' konularında Danimarka hükümeti ile koordinasyon içindeki keşif misyonuydu." yorumunu yaptı.

Merz, bu misyonun sonuçlarının şu anda değerlendirildiğini, bu değerlendirmenin Amerikalılarla da ele alınacağını kaydetti.

Avrupa'daki güvenlik tehdidinin şu anda batıdan daha çok doğudan geldiğini belirten Merz, "Ukrayna'daki savaşı görüyoruz. Bu, tüm güvenliğimiz, özellikle de tüm Doğu Avrupa'nın güvenliği için ciddi bir tehdittir." diye konuştu.

Grönland’ın da dahil olduğu Batı Avrupa’nın şu anda bazı yerlerde ifade edildiği ölçüde Rusya tarafından tehdit altında olmadığını, bu nedenle gelecek günlerde yapacağı görüşmelerde daha fazla Ukrayna’ya odaklanacağını dile getiren Merz, Putin’in müzakere masasına oturmaya ve bu savaşı sona erdirmeye ilişkin bir isteği bulunmadığını belirtti.

Merz, Avrupa’nın güvenliği konusunda şu anda en büyük endişesinin Grönland değil, Ukrayna olduğunu söyledi.

AA

