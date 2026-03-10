"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2026 SALI

Yine aynı yalanı tekrarladı: "Eğer biz saldırmasaydık onlar bir hafta içinde saldıracaklardı"

10 Mart 2026, Salı 02:38
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la çatışmanın "kısa süreli" olacağını vurgularken, "Bunun kısa süreli bir gezi olacağını göreceksiniz. Bu iş çok çabuk bitecek." dedi.

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlenen ve Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerini bir araya getiren yıllık buluşmada İran gündemini değerlendirdi.

 

Trump, çatışmanın "kısa süreli olacağı" mesajını vererek, "Bazı kötü şeylerden kurtulmak için küçük bir geziye çıktık. Bunun kısa süreli bir gezi olacağını göreceksiniz. Bu iş çok çabuk bitecek." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ile birlikte kendilerinin İran'a önce saldırmalarının çok haklı gerekçelere dayandığını savunan Trump, aksi durumda İran'ın önce kendilerine saldıracağını ileri sürdü.

"Eğer biz saldırmasaydık onlar bir hafta içinde saldıracaklardı"

Trump, "B-2 saldırısını yapmasaydık İsrail yok edilirdi. Bundan iki hafta sonra nükleer silaha sahip olurlardı. Eğer biz saldırmasaydık onlar bize bir hafta içinde saldıracaklardı. Yüzde 100 hazırlardı." şeklinde konuşarak, bu konuda kendisini eleştirenlere katılmadığını belirtti.

İran’a karşı birçok açıdan ciddi "kazanım" elde ettiklerini öne süren Trump, "Birçok bakımdan zaten kazandık, ancak yeterince kazanmadık. Bu tehlikeyi tamamen ve sonsuza kadar sona erdirecek nihai zaferi elde etmek için kararlı bir şekilde ilerliyoruz." yorumunu yaptı.

İran'ın insansız hava araçlarını, füze kapasitesini ve donanmasını "yok ettiklerini" savunan ABD Başkanı, İran'a ait 46 gemiyi batırdıklarını anlattı.

Trump, "Ne zaman pes edeceklerini bilmiyorum, ama iki gün önce pes etmeleri gerekirdi. Ama şu anda artık ellerinde hiçbir şey kalmadı." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını "yok ettiklerini" savunarak, "savaşın çok yakında sona ereceğini" belirtti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi öldü.

AA

