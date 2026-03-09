İBB davası başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107’si tutuklu 402 kişinin yargılandığı dava Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde başladı.

Duruşmanın başında İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Salondaki tepkiler üzerine heyet izleyicilerin çıkarılmasını istedi ve salondan ayrıldı. İmamoğlu heyete “Böyle kaçarak çıkamazsınız” diye tepki gösterirken, aralarında Özgür Özel’in de bulunduğu izleyiciler salonu terk etmeyince sanıklar salondan çıkarıldı ve duruşmaya ara verildi.

Ankara - Anka

İBB davası enerji kaybettirir

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, İBB davasıyla ilgili, “Dünyanın ABD ve İsrail eliyle ateşe atıldığı, ateş ve kanın hüküm sürdüğü dönemde Türkiye’nin içeride İBB Davası gibi ağır, sansasyonel ve siyasî bir dosyayla enerji kaybetmesi, iç cepheyi güçlendirmek varken kendisini aylarca sürecek ağır bir gerilime mahkum etmesi hem hata hem yanlıştır. Dünya böylesine belirsiz ve kaotik bir yoldayken; Türkiye’nin çıkarlarını korumak/doğru kararlara ulaşmak için gereken en önemli unsur siyasî rekabetken Cumhurbaşkanı adayını bu rekabetin içinde tutarak daha güçlü bir politikaya ulaşmak yerine, onu hapiste sessizliğe mahkum etmek de en az birincisi kadar hata ve yanlıştır” diye yazdı.

Haber Merkezi