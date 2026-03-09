Milli Savunma Bakanlığı: Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

Dışişleri, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak Türkiye'nin tepkisini iletti

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'den yaşanan hadiseyle ilgili izahat istendi.

İranlı Büyükelçi'ye, Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

İletişim Başkanı Duran'dan Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmata ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmata ilişkin açıklama yaptı.

"İran'dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır." ifadelerini kullanan Duran, gelişmenin ilk andan itibaren tüm kurumlar tarafından yakından takip edildiğini, gerekli savunma ve güvenlik tedbirlerinin derhal devreye alındığını belirtti.

Duran, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin tam bir eş güdüm içerisinde hareket ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir. Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini, yalnızca resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz."

NATO: Tüm müttefikleri her türlü tehdide karşı savunma kararlılığı sürüyor

NATO, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesinin ardından, "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

NATO Sözcüsü Allison Hart, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hart, "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan: Kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile tam dayanışma içindeyiz

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler bölgesel barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturmakta olup kabul edilemezdir. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile tam dayanışma içindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Azerbaycan'ın, Türk hükümetinin, halkın ve ülke topraklarının güvenliğini sağlama yönündeki çabalarını desteklediği belirtilerek, "Azerbaycan, kararlılıkla Türkiye'nin yanındadır." ifadesine yer verildi.

BAE, İran'dan Türkiye'ye doğru balistik füze ateşlenmesini şiddetle kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, BAE'nin bir haftadan kısa bir süre içinde İran'dan Türkiye topraklarına doğru ikinci kez balistik füze ateşlenmesini "şiddetle" kınadığı duyuruldu.

NATO hava savunma sistemlerinin Türkiye hava sahasına giren füzeyi başarılı bir şekilde imha ettiği aktarılan açıklamada, "BAE, bu düşmanca eylemleri tehlikeli bir tırmanış, devlet egemenliğinin açık bir ihlali, bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit olarak değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

"Kardeş ve dost" ülkelerin hedef alınmaya devam etmesinin, tüm hukuki ve siyasi standartlara göre kınandığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların bölgedeki gerilimi artıran, kabul edilemez bir tırmanış olduğu kaydedildi.

İtalya, Türk hava sahasına giren balistik mühimmata ilişkin Türkiye'ye dayanışma mesajı verdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'a 28 Şubat'ta saldırmasıyla başlayan ve Tahran yönetiminin bölge ülkelerine misillemeleriyle devam eden Orta Doğu'daki krize ilişkin Tajani, başkent Roma'daki bakanlıkta basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, "Savaşı uzatmak gibi bir niyetimiz yok, kimseyle savaş halinde değiliz. Uluslararası hukukun tamamen terk edildiği bir durum söz konusu, diplomatik çözüme götürecek bir yol aramak için ilerliyoruz." dedi.

İran'la diplomatik ilişkilerini sürdürdüklerini ve gerilimi azaltmak için çalıştıklarını dile getiren Tajani, "Bugün Türkiye'de yeni bir füze olayı yaşandı. Türk yetkililer bunun İran'dan fırlatıldığını söyledi. Her zaman son derece dikkatli olmalı ve gerginliğin tırmanmasından kaçınmalıyız. Türkiye ile dayanışma içindeyiz ve Türk halkına yakınlığımızı ve dostluğumuzu belirtiyoruz." diye konuştu.

Tajani, bu noktada bir karar alınırken dikkatle hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, şu an için NATO İttifakı'nın 5. maddesini uygulamanın gerekmediği düşüncesinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'den gelebilecek talepleri de değerlendireceklerini söyleyen Tajani, büyük bir dikkatle ilerlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Fransa, İran'dan Türk hava sahasına doğru balistik füze ateşlenmesini en güçlü şekilde kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, NATO füze savunma sistemleri tarafından Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen İran'ın füze atışını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fransa'nın "istemedikleri halde çatışmaya dahil olan müttefik ve ortaklarının yanında" olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Mart'ta da İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.