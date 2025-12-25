ABD'nin 5 Avrupalıya vize yasağı AB'den büyük tepki gördü - AB, ABD'ye misilleme uyarısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin, komisyonun eski üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya seyahat kısıtlaması getirme kararını şiddetle kınadı.

AB Komisyonu, ABD'nin "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladığı iddiasıyla 5 Avrupalıya vize kısıtlaması getirmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"AB Komisyonu, eski AB Komiseri Thierry Breton da dahil olmak üzere 5 Avrupa vatandaşına seyahat kısıtlamaları getirilmesi kararını şiddetle kınıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, ifade özgürlüğünün Avrupa'da temel bir hak ve değer olduğu belirtildi.

Açıklamada, AB'nin ekonomik faaliyetleri düzenleme konusunda egemen hakka sahip, açık ve kurallara dayalı tek bir pazar olduğu belirtilerek, "Dijital kurallarımız, tüm şirketler için güvenli, adil ve eşit bir oyun alanı sağlar ve ayrımcılık yapmadan uygulanır." değerlendirmesi yapıldı.

AB'de ABD'ye misilleme uyarısı

Söz konusu seyahat kısıtlaması konusunda ABD yetkililerinden açıklama talep edildiği vurgulanan açıklamada, "Gerekirse, haksız önlemlere karşı düzenleyici özerkliğimizi savunmak için hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz." ifadesi kullanıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin 5 Avrupalıya vize yasağı getirmesini kınadıklarını belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun eski üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlamasını kınadıklarını bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Fransa, ABD'nin Thierry Breton ve 4 diğer Avrupalı isme vize kısıtlaması uygulama kararını kınıyor. Bu önlemler Avrupa dijital egemenliğini baltalamayı amaçlayan yıldırma ve zorlama girişimidir." ifadelerini kullandı.

Birliğin dijital düzenlemelerinin demokratik ve egemen süreçler izlenerek kabul edildiğinin altını çizen Macron, bu düzenlemelerin platformlar arasında adil rekabeti ve yasa dışı olanın çevrim içi ortamda da yasa dışı sayılmasını sağlamak için geçerli olduğunu vurguladı.

Macron, bu dijital kuralların "Avrupa dışında belirlenmek üzere" çıkarılmadığına işaret ederek, kıtanın dijital egemenliğini savunmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da X'ten yaptığı açıklamada, "Fransa, ABD'nin eski bakan ve AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton ile diğer 4 Avrupalıya dayattığı vize kısıtlamasını şiddetle kınıyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.

AB'den X'e ceza

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası vermişti.

Kararın, X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ise kararın ardından paylaştığı mesajlarda, AB'nin dağılması gerektiğini belirterek Birliği "Nazi Almanyası"na benzetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullanmıştı.

Eski AB Komisyonu üyesi Breton'dan ABD'nin vize yasağına tepki

ABD'nin vize yasağı getirdiği eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi Thierry Breton, ABD yönetimini "cadı avı" yapmakla itham etti.

AB Komisyonunun eski Fransız üyesi Breton, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD Dışişleri Bakanlığının "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla kendisinin de aralarında yer aldığı 5 kişiye vize kısıtlaması getirilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"McCarthy'nin cadı avı geri mi döndü?" ifadesini kullanan Breton, AB Dijital Hizmetler Yasası'nın demokratik olarak seçilmiş Avrupa Parlamentosu'nun yüzde 90'ı ve 27 üye ülkenin oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlattı.

Breton, "Amerikalı dostlarımız sansür sandığınız yerde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız asıllı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne de "Selefim Thierry Breton 2019'da seçmenler tarafından verilen yetkiye sadık kalarak Avrupa çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir." ifadesini kullandı.

Sejourne, Avrupalıların yaptırımla susturulamayacağına işaret ederek, Breton ve ilgili diğer kişilerle tam dayanışma içinde olduklarını belirtti.

AB liderlerinden tepkiler

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri, ABD'nin, eski AB Komisyonu üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlamasına tepki gösterdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "AB, ABD'nin Avrupa vatandaşlarına ve yetkililerine yönelik seyahat kısıtlamalarını kınıyor." ifadesini kullandı.

Bu tür önlemlerin müttefikler, ortaklar ve dostlar arasında kabul edilemeyeceğine dikkati çeken Costa, "AB, ifade özgürlüğünü, adil dijital kuralları ve düzenleyici egemenliğini savunmakta kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "İfade özgürlüğü güçlü Avrupa demokrasimizin temelidir. Bununla gurur duyuyoruz ve bunu koruyacağız." ifadesini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan ABD'nin Avrupalı vatandaşlara vize kısıtlaması uygulamasına tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin, eski AB Komisyonu üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlamasına tepki gösterdi.

Kallas, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD’nin Avrupalı vatandaşlar ve yetkililere yönelik seyahat kısıtlaması kararının kabul edilemez olduğunun altını çizen Kallas, "Bu egemenliğimizi sorgulamaya yönelik bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, Avrupa'nın ifade özgürlüğü, adil dijital kurallar ve kendi alanını düzenleme hakkı başta olmak üzere değerlerini savunmayı sürdüreceğini vurguladı.

AP, ABD'nin Avrupalı vatandaşlara yönelik vize kısıtlaması kararının geri çekilmesini istedi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, ABD'nin eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlaması kararının geri çekilmesini talep etti.

Metsola, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eski AB Komisyonu üyelerinden Breton’a görevini yerine getirdiği için ve diğer bazı kişilere seyahat yasağı getirilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Metsola, "AP adına, bu kararın derhal geri çekilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belçika'dan ABD'nin Avrupalı vatandaşlara yönelik vize kısıtlamasına tepki

Belçika, ABD'nin, eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlamasına tepki gösterdi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Belçika'nın bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu aktaran Prevot, "Tüm üye devletler tarafından desteklenen bu Avrupa mevzuatı, ABD’ye yönelik bir düşmanlık eylemi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kabul edilemez"

Prevot, söz konusu mevzuatın sanal alanın da gerçek hayatta geçerli olan güvenlik ve insan onuru standartlarını karşılamasını sağlamayı amaçladığını kaydetti.

"ABD’de yaşanan ekonomik hayal kırıklıklarını gerekçe göstererek bireylerin yaptırıma tabi tutulması kabul edilemez." ifadesini kullanan Prevot, Avrupa'nın değerlerini koruma ve vatandaşlarını muhafaza etme konusundaki egemen hakka sahip olduğunu, bu hakkını korumayı sürdüreceğini bildirdi.

ABD’nin Almanya'daki HateAid yöneticilerine ülkeye giriş yasağı koyması tepkiyle karşılandı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid’in iki yöneticisine ülkeye giriş yasağı kararı alması Almanya'da tepkiyle karşılandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetimine tepki gösterdi.

Wadephul, "ABD'nin HateAid'in yöneticilerine ve diğer kişilere uyguladığı giriş yasağı kabul edilemez." ifadesini kullandı.

AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nın (DSA) demokratik biçimde kabul edildiğini ve çevrimdışı ortamda yasa dışı olan içeriklerin çevrimiçinde de yasa dışı sayılmasını güvence altına aldığını belirten Wadephul, ABD ile bu konuda transatlantik diyalog yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Stefanie Hubig ise yaptığı yazılı açıklamada HateAid’in dijital nefret söylemi mağdurlarına destek verdiğini hatırlatarak, kuruluşun faaliyetlerinin sansür olarak tanımlanmasının anayasal düzenin yanlış yorumlanması anlamına geldiğini ifade etti.

HateAid yöneticileri de yaptıkları ortak açıklamada, kararı “baskı ve yıldırma eylemi” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, insan hakları ve ifade özgürlüğü için çalışan sivil toplum aktörlerinin sansür suçlamalarıyla susturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Tüm baskılara rağmen faaliyetlerini sürdürmeye devam edecekleri ifade edilen açıklamada, Alman hükümeti ile Avrupa Komisyonu’ndan bu adımlara karşı net bir duruş sergilemeleri talep edildi.

Muhalefette bulunan Yeşiller Partisi’nden Omid Nouripour, Alman hükümetinin ABD’nin Berlin Büyükelçiliği Maslahatgüzarını derhal çağırması gerektiğini kaydetti.

ABD'den Avrupalı vatandaşlara vize kısıtlaması

