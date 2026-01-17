"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Belçika: Grönland'daki tatbikat ABD'ye karşı güç gösterisi değil

17 Ocak 2026, Cumartesi 19:11
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin Grönland'da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına katılmasıyla ilgili, bunun ABD'ye karşı bir güç gösterisi değil, sorumluluk paylaşımı olduğu mesajını verdi.

Francken, Belçika'nın Flamanca yayın yapan devlet televizyonu VRT'ye verdiği röportajda, ülkesinin Danimarka öncülüğünde yürütülen keşif görevine 1 subayla katılma kararına ilişkin konuştu.

 

Söz konusu görevin, bölgedeki lojistik imkanları, operasyonel seçenekleri ve saha koşullarını değerlendirmeyi amaçladığını vurgulayan Francken, "Bu bir keşif misyonudur. Kalıcı bir konuşlanma ya da savaş pozisyonu söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Francken, Avrupalı ülkelerin katılımıyla Grönland'da yapılacak tatbikatı "caydırıcılık değil, güven verme" olarak nitelendirdi.

Mesajlarının ABD'ye yönelik bir meydan okuma olmadığını vurgulayan Belçikalı Bakan, "Avrupalılar olarak Grönland'ın güvenliği konusunda sorumluluk almaya hazırız. Bunu da ABD'nin de içinde olduğu NATO çatısı altında yapmayı tercih ederiz." dedi.

ABD ile çatışma ihtimaline de değinen Francken, "Amerikalılara 'gelin savaşalım' demek gibi bir niyetimiz yok. Zaten böyle bir savaş kazanılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland’a göndereceklerini duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar hakkında yıkım kararı alındı

    İstanbul'a fırtına uyarısı

    Rusya, 2 yerleşim yerini daha ele geçirdiklerini açıkladı

    Gazze'deki ağır yıkıma rağmen eğitim devam etti

    Belçika: Grönland'daki tatbikat ABD'ye karşı güç gösterisi değil

    Hamaney: ABD kaynaklı son fitne olaylarında amaç İran'ı yutmaktı

    Enflasyon güven ortamında düşer

    Avustralya fişi çekti

    Akaryakıtta tablo değişti: Benzine zam geldi

    Hem izin veriyor, hem şikayet ediyor: Bu çelişki bitmeli

    Venezuela Savunma Bakanı: ABD'nin saldırısında 47 asker öldü

    Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Emeklinin kaybı telâfi edilsin

    California Valisi: 'Trump, ABD'de iç savaş çıkarmaya çalışıyor' - 'Şu an daha fakiriz ve daha hastayız'

    Dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı sel sebebiyle kapatıldı

    Almanya: ABD, kurallara dayalı düzene sırt çevirdi

    Ezher Şeyhi: Tarihin gördüğü en büyük zulüm

    'Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak'

    Ukrayna enerji sektöründe OHAL ilan edildi

    ''Gazze Barış Kurulu" üyeleri açıklandı - Başkan, Dr. Ali Şaat oldu, Bakan Fidan da Gazze Yürütme Kurulu'nda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.