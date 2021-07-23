Bir milyon insan sel ve kuraklık sebebiyle öldü

BM Meteoroloji TeşkilÂtı’na göre iklim değişikliği son 50 yılda bir milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu.

BM, Son 49 yıldaki ölüm verilerini açıkladı

Birleşmiş Milletler dünya genelinde tabiî felâketlerin, iklim değişikliğinin artan olumsuz etkileri sebebiyle çoğaldığına dikkat çekti. Son 49 yıldaki ölüm verilerini açıklayan BM, iklim değişikliğinin bilânçosunu sergiledi.

DW’deki habere göre BM’ye bağlı Dünya Meteroloji Teşkilatı (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas Cuma günü Cenevre’de yaptığı açıklamada, kuraklık, fırtına, sel ve mevsim normalinin üzerinde hava sıcaklıkları sebebiyle dünya genelinde bir milyonun üzerinde kişinin can verdiğini açıkladı.

Yerküre gittikçe ısınıyor

Taalas, “Şiddetli yağışlar genellikle iklim değişikliğinin bir işareti. Atmosfer ısınmaya devam ettikçe daha fazla nem birikiyor ve bu da fırtınalarda daha fazla yağış olması ve sel ihtimalinin artması anlamına geliyor” dedi. Taalas açıklamasında, 1970-2019 yılları arasında dünya genelinde 650 bin kişinin kuraklık sebebiyle öldüğünü ifade etti. Fırtınalar sebebiyle 580 bin kişi can verirken, sel felâketlerinde yaklaşık 59 bin kadın, çocuk ve erkek vefat etti. Mevsim normalleri dışındaki sıcaklık derecelerinin de 56 bin kişinin hayatına mal olduğu bilgisi verildi.

Afetlerin maliyeti yüksek oldu

Dünya genelinde fırtınalar, ekonomik açıdan en fazla zararı getiren tabiî afet oldu. Toplam zararın yaklaşık 440 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Fırtınaları sel takip ediyor ve su baskınlarının faturası yaklaşık 100 milyar euraya ulaşıyor. Son yıllarda dünyanın bazı bölgeleri kuraklıkla mücadele ederken diğer bölgeleri sel felâketleriyle mücadele ediyor. Geçen hafta Almanya, yakın tarihinin en büyük sel felâketine sahne oldu. Yine Çin’in Henan vilayeti de meteorologların verdiği bilgiye göre “bin yılda bir olabilecek bir yağışa” sahne oldu. Ve yine Türkiye’de Karadeniz bölgesindeki şiddetli sağanak yağış sebebiyle Rize ve Artvin’de sel meydana geldi. Kuraklıkla mücadele eden İran’da ise bu yıl hava sıcaklıklarının 50 dereceye yaklaşması sebebiyle büyük bir kuraklık yaşanıyor.