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8 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Saray’dan referandum sinyali

07 Temmuz 2025, Pazartesi 21:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yayınladığı “Yeni Anayasa Gündemini Çarpıtma Gayretleri 2” başlıklı yazısında referandum sinyali verdi.

Uçum, yeni Anayasa’nın Meclis’te hangi oy sayısıyla kabul edilirse edilsin referanduma götürülmesi gerektiğini savundu. Uçum, “Yeni anayasa yapma yetkisi halkın aslî kurucu irade olarak temsili kurucu irade TBMM’ye verdiği görevden doğar ve tartışılamaz. Ayrıca belirtelim ki yeni anayasa yapma hakkı halka ait olduğu için TBMM’nin, halkın verdiği görev gereği, yapacağı yeni anayasayı hangi oy sayısıyla kabul ederse etsin halkın onayına sunması yeni anayasanın meşruiyeti açısından zorunludur. Asil olan halkın onayı olmadan yeni bir anayasayı yürürlüğe sokmak, halkın anayasa yapma hakkını gasp etmek olur. Bu sebeple referandumsuz yeni anayasa yapma senaryolarının hiçbir demokratik ve hukukî kıymeti yoktur” dedi.

Ankara - Anka

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