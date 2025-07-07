Tüketici borçlandı, bankaların faiz kazancı arttı - Çiftçi dondu, esnaf battı, vatandaş yalnız kaldı!

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında alım gücü düşen vatandaşlar, geçimlerini sürdürebilmek için kredi ve kredi kartlarına yöneldi. Kredi kartlarından alınan faiz gelirleri de yüzde 53’ün üzerinde artış gösterdi.

Krizin kaynağı otoriterleşme

BDDK verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla bankaların toplam faiz geliri bir önceki aya göre yüzde 27 artarak 3 trilyon 134,5 milyar liraya ulaştı. Bu gelirin yüzde 63’ü, yani 1 trilyon 984,8 milyar lirası kredilerden sağlandı.

BirGün’ün haberine göre, tüketici kredilerinden elde edilen faiz geliri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artarak 184,7 milyar liradan 271,5 milyar liraya çıktı. Kredi kartlarından sağlanan faiz geliri ise aynı dönemde yüzde 53’ün üzerinde arttı.

Haber Merkezi

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Çiftçi dondu, esnaf battı, vatandaş yalnız kaldı

Türkiye’de ekonomik krizin etkilerinin arttığını ve özellikle KOBİ’ler, çiftçiler ve dar gelirli vatandaşların borçlarını ödemede zorlandığını söyleyen Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Borçlar artıyor, icra dosyaları kabarıyor, faiz yükü vatandaşın belini büküyor. Ekonomide gerçekler çığlık atıyor. Çözüm için yeni yol gerekiyor” dedi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) bankacılık sektörüne olan kredi borçlarının Mayıs ayında 4 trilyon 852 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Gürer, “Zamanında ödenemediği için icra takibine alınan KOBİ borçları 1,2 milyar lira artarak 117,1 milyar liraya çıktı. Bu tablo borçluluğun sürdüğünü ve daha fazla işletmenin takibe düştüğünü gösteriyor” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

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Emekliler: Ya geçim, ya seçim

Emekliler, Kadıköy’de yaptıkları eylemle ekonomi politikalarını protesto ederek iktidara, “Krizin faturasını her defasında emekli, emekçi ve dar gelirli ödüyor. Krizin sorumlusu emekliler değil, yanlış ekonomi politikalarıdır. Vatandaşın hakkı insanca ve onuruyla yaşamaktır. Derdimiz, davamız geçim. Bu kadar eziyete, zulme, adaletsizliğe sessiz kalamayız. Yönetemiyorsanız, yönetecekler gelsin” diye tepki gösterdi. Sembolik “seçim sandığı” kuran emekliler oy kullandı.

İstanbul - Anka