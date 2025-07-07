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7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı

07 Temmuz 2025, Pazartesi 12:16
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin başlatılan soruşturmalarda haklarında işlem yapılan 67 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte katıldığı, İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi İş Birliği Protokolü imza töreninde, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalara dair bilgiler verdi.

 

Orman yangınlarıyla mücadele sırasında yaşamını yitiren İbrahim Demir ve Ragıp Şahin'e rahmet dileyen Tunç, orman yangınlarının herkesin yüreğini yaktığını, "yeşil vatanı" korumak için herkesin elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Bakan Tunç, "Çıkan yangınlarla ilgili gerçekleştirilen soruşturmalar var. Bu kapsamda toplam son zamanlarda çıkan yangınlarda 67 şüpheliyle ilgili işlem yapılmıştı. Bunlardan 13'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Bunlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor yangınların çıkış sebepleriyle ilgili olarak." ifadelerini kullandı.

AA

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