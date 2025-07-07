Hindistan'da sel ve heyelanda ölü sayısı 78'e çıktı

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Yeni Delhi merkezli NDTV’nin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaleti 20 Haziran’dan bu yana muson yağışlarının etkisi altında. Eyalette şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 78’e, yaralı sayısı ise 121’e yükseldi. 243 yolun kapandığı eyaletin farklı bölgelerinde 37 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Himaçal Pradeş için yayımladığı uyarıda, şiddetli yağışların 9 Temmuz'a kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor. AA

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