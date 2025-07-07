Demokrat Parti Siyasî İşleri Başkanı Gürcan Dağdaş, “Gözümü açtım, haberlerde Şehitlerimizin sayısının sekize (12 oldu) yükseldiğini gördüm. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Hiç mi iyi bir haberle uyanamayacağız?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Dağdaş, “Şu altmış yılda memlekete dair; Şehit haberleriyle, darbelerle, kaoslarla, ekonomik çöküşlerle, kardeş kavgalarıyla, siyasî krizlerle, adaletsizliklerle, yolsuzluklarla, mafyayla, çevre katliamlarıyla, trafik kazalarıyla, yangınlarla, depremlerle, Mülteci işgalleriyle, demokrasi ihlaâlleriyle, Kadın cinayetleriyle haberleriyle gözümü açtım. Kader mi?” dedi. *** UYSAL’DAN TAZİYE MESAJI Bu arada şehit olan askerlerle ilgili taziye açıklamasında bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2022 yılında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında aramanın yapıldığı mağarada metan gazına maruz kalan 12 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar ve Milletimize baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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