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7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Türkiye’de ifade hürriyeti artık uzak bir hatıra

07 Temmuz 2025, Pazartesi
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Sözcü TV ve Halk TV’ye yönelik 10 günlük yayın durdurma cezasına tepki gösterdi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “George Orwell bile RTÜK gibi bir şeyi hayal edemezdi herhalde! Sözcü TV ve Halk TV’ye nafile yorumlar yaptıkları için 10 günlük yayın yasağı cezası verildi! Türkiye’de medya ve ifade özgürlüğü artık uzak bir hatıra haline geliyor. Artık bu özgürlüğü hiç bilmeyen bir nesil var ve bu çok üzücü.”

Ankara - Anka

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