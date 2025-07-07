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7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Kartalkaya'daki yangın faciası davası başladı: 19'u tutuklu 32 sanık hakim karşısına

07 Temmuz 2025, Pazartesi 13:05
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık hakim karşısına çıktı.

13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıla kadar ceza isteniyor

 

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

 

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Duruşmaya katılanlar 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmaya başlandı.

Bu arada, sanıkların salona getirilmesinden kısa süre sonra bir müşteki fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği müşteki, daha sonra tedavisi için ekipler eşliğinde salondan çıktı.

Duruşmaya başlandığı esnada söz alan, yangında 3 çocuğunu, gelinini ve 4 torununu kaybeden avukat Yüksel Gültekin, cübbesini çıkarıp konuştu.

"Rabbim bize sabır versin." diyen Gültekin, duruşmaya ilgi gösteren ve destek verenlere teşekkür etti.

Gültekin, "Bu davanın siyasallaşmasını istemiyorum. Suçun şahsiliğine inanıyorum. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 8 canım, benimdi. İki aracı kurtarmak için onlarca insanın ölmesine nasıl razı oldunuz. 62 yaşındayım, kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Tek çabam davada sanıkların cezalandırılması olacak. İki elimiz yakanızdadır. Adaletin tecelli olacağına inancım tamdır. Gerçek dışı konuşacak ve sahte göz yaşı dökecek bu sanıkların sözlerini kaldıramayacağım. Duruşma salonundan ayrılmak istiyorum." diye konuştu.

Daha sonra söz alan bazı müşteki avukatları, delillere erişimlerinin engellenmesiyle adil yargılama ortamının bozulduğunu savunarak, dosyaya giren ses, fotoğraf ve görüntüler ile belgelerin avukatlara verilmesini ve usul yönünden duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, UYAP'ta tüm dosya ve görüntülere erişime izin verildiği, büyük boyutlu dosyaların ise talep edenlere verildiğinden talebin reddini istedi.

Ara karar kuran heyet, esasa ilişkin görüntülerin talep edenlere verildiği, talep edilmesi halinde taraflara verilebileceği, UYAP'ta bilgi ve belgelerin fiziki olarak ayrıca verilemeyeceği, bütün bilgi ve belgelerin UYAP'ta yer aldığından avukatların talebinin reddine karar verdi.

İddianamenin kabul kararının okunması ve sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.

Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile komisyon üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri de izliyor.

Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

AA

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