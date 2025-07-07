Operasyonlar hukukî değil, siyasî

07 Temmuz 2025, Pazartesi 21:40
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik son dönemlerde artan operasyonlara tepki göstererek, “Türkiye’de hukuk tek yanlı işliyor. Sadece CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar düşündürücü. Buradan baktığınız zaman bunun siyasî bir operasyon olduğu belli” dedi.
Hukuk ya herkes için vardır vardır ya da hiç kimse için yoktur
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, Seyhan Belediyesi’ndeki yıllar öncesine dayanan bir olay sebebiyle gözaltına alınmasına da değinen Yavaş, “Deliller yedi yıldır aynıysa, şimdi mi karartılacak? Kaçma şüphesi yok, bu operasyonlar daha çok gözdağı verme amacı taşıyor. Ancak ben halkın adalet duygusunun bu durum karşısında harekete geçtiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
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