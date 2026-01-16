"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2026 CUMA

BM: Gazze'deki 60 milyon ton molozu temizlemek 7 yıldan fazla sürecek

16 Ocak 2026, Cuma 10:06
Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz bulunduğunu belirterek, bu molozların temizlenmesinin 7 yıldan fazla sürebileceğini belirtti.

Silva, Gazze Şeridi’ne düzenlediği ziyaret sonrası yazılı açıklama yaptı.

“İnsani krizin derinleştiği Gazze'den yeni döndüm. İnsanlar bitkin, travma geçirmiş ve bunalmış durumda.” ifadelerini kullanan Silva, özellikle devam eden sert kış koşulları ve şiddetli yağmurların, insanların sefaletini ve umutsuzluğunu ikiye katladığını vurguladı.

Silva, İsrail saldırılarının harap ettiği bölgede 2 milyon insanın toparlanması ve hizmetlerin yeniden sağlanması için acilen güvenli barınak, yakıt ve moloz temizliğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz olduğuna işaret eden Silva, “Bu da yaklaşık 3 bin konteyner gemisinin kapasitesine denk geliyor. Gazze'de bugün ortalama her insan 30 ton molozla çevrili durumda. Bu molozun temizlenmesinin 7 yıldan fazla sürmesi muhtemel.” dedi.

Silva, Gazze’deki yıkımın boyutunu “inanılmaz” olarak niteleyerek, “Evler, okullar, klinikler, yollar, su ve elektrik sistemleri yerle bir olmuş. Çocuklar için günlük yaşam kayıp ve travmayla tanımlanıyor. Üç yıldır okuldan uzak kalan çocuklar, kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya.” diye konuştu.

Gazze ve Batı Şeria dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında erken toparlanma ve yeniden yapılanma için tahmini 53,2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirten Silva, bunun 20 milyar dolarına ilk üç yılda acilen ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

"Gazze’de altyapının yüzde 80'inden fazlası yerle bir olmuş durumda"

Silva, bugün ayrıca Kudüs’ten New York’taki BM Genel Merkezine video konferans yoluyla bağlanarak gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Gazze’de altyapının yüzde 80'inden fazlası yerle bir olmuş durumda. İnsanlar insanlık dışı koşullarda yaşıyor.” diyen Silva, Gazzelilerin kaldığı çadırların şiddetli hava koşullarına dayanacak kadar sağlam olmadığını söyledi.

Silva, Gazze’de en azından yıkılmayan binaların sağlamlık kontrolü yapılarak insanların buralara yerleştirilmesi gerektiğini, ancak bunun için patlamamış mühimmatın temizlenmesi ile ağır inşaat makineleri gibi teknik kapasite gerektiren araçların şart olduğunu belirtti.

“Dünyada bu kadar küçük bir alanda bu kadar büyük bir moloz yığınının bulunduğu başka bir yer yok.” diyen Silva, ayrıca molozların içeriğinde sağlığa zararlı asbestos gibi kimyasallar ve de insan kalıntıları olduğuna dikkati çekti.

Silva, AA muhabirinin Gazze’ye yönelik özellikle kışlık malzemelerin girişinde ve dağıtımındaki engellerin ne olduğu yönündeki sorusuna, Ürdün sınırındaki geçişler dahil Gazze’ye tüm koridorların açılması ve Gazze içindeki tüm yolların işlevsel olması gerektiğine işaret ederek yanıt verdi.

UNOPS’a ait bölgede insani yardım malzemelerinin bulunduğu 10 depo olduğunu paylaşan Silva, ancak buralardan Gazze’ye yönelik insani yardım operasyonlarının engellendiğini vurguladı.

Silva, “Bu 10 depoda sıkışıp kalan kutu ve palet sayısı 10 bin kamyona eşdeğer ve ziyaret ettiğim depolar birkaç hafta içinde geçerliliğini yitirecek şeylerle dolu.” ifadelerini kullandı.

AA

