Çatışmaların yeniden başladığı Haseke çevresinde ve Ayn el-Arab'da son durum?

Suriye'deki Ateşkes Anlaşması kapsamında Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin doğusundaki ilerleyişi sırasında Haseke ili çevresinde ve Ayn el-Arab'ın güneyinde terör örgütü unsurlarıyla yaşanan ve sabah saatlerinde duran çatışmalar yeniden başladı.

Sabah saatlerinde sükunetin hakim olduğu Haseke ili çevresinde Suriye güçleri ile YPG/SDG unsurları arasında TSİ 12.15'te yer yer çatışmalar başladı.

Çatışmalar Haseke'nin güney doğusunda yer alan Abdülaziz Dağı çevresinde yaşanıyor.

Suriye ordusu, biri Haseke kent merkezi girişi olmak üzere 4 noktada konuşlanmış durumda.

Ayn el-Arab hattı

Suriye ordusu, Ayn el-Arab kent merkezinin 30 kilometre güney batısında yer alan ve Münbiç ile Fırat Nehri'nin doğu yakasını birbirine bağlayan Kara Kozak Köprüsü'ndeki unsurlarını çekmesi için örgüte TSİ 13.00 kadar süre verdi.

Sürenin dolmasının ardından, Suriye ordusu ile örgüt arasında Karakozak Köprüsü çevresi ve Sırrin beldesi girişinde çatışmalar yeniden başladı.

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.

Haseke’nin güneyindeki Kabur Barajı, Suriye ordusunun kontrolüne girdi

Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusunun, Fırat Nehri'nin doğusundaki ilerleyişi sırasında Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı da kontrol altına alındı.

Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı da Suriye ordunun kontrolüne girdi.

Haseke'de çatışmalar aralıklarla, kentin güneydoğusundaki Abdülaziz Dağı çevresinde sürüyor.

YPG/SDG'nin Haseke'de çekildiği kontrol noktası yakınlarında araçlarında öldürülmüş 10 sivile ulaşıldı

Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda orduyla çatıştığı Haseke kenti kırsalında çekildiği bir kontrol noktası yakınında, araçlarına ateş açılan 10 sivilin öldüğü ortaya çıktı.

Terör örgütünün, Mükmin Köyü çevresinde bulunan ve dün boşalttığı kontrol noktası yakınında yaşandığı ortaya çıkan saldırıda, 2 araçta bulunan ikisi kadın, ikisi çocuk olmak üzere 10 sivilin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Çatışmalar nedeniyle Haseke'den ayrılmaya çalışan ailelere ait olduğu düşünülen araçların, mermi yağmuruna tutulduğu görüldü.

Bölgedeki Suriye ordusu yetkilileri, saldırının bölge halkının yerlerinden ayrılmasını istemeyen örgüt unsurlarınca yapıldığını belirtti.

Suriye ordusu Rakka'da terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Aktan Hapishanesi'nde kontrolü sağladı

Suriye ordusu, Rakka kent merkezinin kuzeyinde terör örgütü YPG/SDG ve devrik rejim unsurlarının işgalindeki Aktan Hapishanesi'nde kontrolü ele geçirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Aktan Hapishanesi'nde güvenliğin tamamen sağlandığı ve çevresine güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, hapishane çevresinde çatışma yaşandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Suriye ordusu: YPG/SDG, Hol Kampı'nda tutulanları serbest bıraktı

Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü, terör örgütü YPG/SDG'nin Haseke ilinde, DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nı terk edip buradakileri serbest bıraktığını açıkladı.

Ordunun Operasyonlar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hol Kampı'ndaki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "SDG, Hol Kampı’nın güvenliğini sağlamayı bırakarak, kampta tutulanları serbest bıraktı. Suriye Arap Ordusu, İç Güvenlik Güçleri ile işbirliği içinde bölgeye girerek güvenliği sağlayacak. Kürt halkının korunmasına ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik mutlak bağlılığımızı vurguluyoruz. Ordu, tüm Suriyelilerin koruyucusudur, temel hedefi istikrarı yeniden tesis etmek ve devlet kurumlarını korumaktır.” ifadeledi kullanıldı.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberde de YPG/SDG'lilerin Hol bölgesinde açtığı ateş sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.