Ezanı susturma teklifi Knesset’te

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in partisi Yahudi Gücü’nün 1948’te işgal edilen Filistin topraklarında camilerden ezanın hoparlörle okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısını Meclis’e (Knesset) sunduğu bildirildi.

Söz konusu öneriye göre, esas olan hoparlörlerin kullanımının yasaklanması olacağı; iznin ise gürültü seviyesi, caminin konumu, yerleşim alanlarına yakınlığı ve sesin sakinler üzerindeki etkisi gibi kriterler üzerinden değerlendirileceği ifade edildi. Ayrıca İsrail polisinin “herhangi bir ihlal durumunda” hoparlörün sesinin engellenmesi yetkisini haiz olacağı; on binlerce şekele varan para cezasının uygulanabileceği kaydedildi. AA

