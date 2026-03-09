Zalimlerin oyunlarının parçası olmayalım

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Bediuzzaman’ın sözlerini hatırlatarak, insanlığın zulme karşı durması ve zalimlerin kurduğu oyunun parçası olmaması gerektiğini vurguladı.

Karar yazar Ahmet Taşgetiren, kaleme aldığı yazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını eleştirerek insanlığın zulme karşı tavır alması gerektiğini ifade etti. “İnsanlık Trump’ı durdurmalı” başlıklı yazısında Taşgetiren, güç ve çıkar hırsının dünyayı felâkete sürüklediğini belirterek bu anlayışın insanlığı yeni savaşlara götürdüğünü dile getirdi.

Bediüzzaman’ın sözünü hatırlattı

Bediüzzaman’ın “Zalim ve vicdansız bir adam, birisini yere atıp ayağıyla onun başını kat’î ezecek bir surette davransa, o yerdeki adam eğer o vahşî zalimin ayağını öpse, o zillet vasıtasıyla kalbi başından evvel ezilir, ruhu cesedinden evvel ölür. Hem başı gider, hem izzet ve haysiyeti mahvolur” sözünü hatırlatan Taşgetiren, asla zalimlerin kurguladığı oyunun parçası haline gelmemek gerektiğini belirtti.

“Zulme itiraz etmek gerekir”

Taşgetiren ayrıca insanlığın zulme itiraz etmesi gerektiğine dikkat çekerek, ““İslâm dünyasına çağrı”da bulunuluyor. Bunlar da artık beylik lâflar haline geliyor. İslâm dünyası ne yapsın, biz de İslâm dünyasının bir yerinde isek biz ne yapıyoruz ki İslâm dünyası ne yapsın? Kimse savaşın parçası ol demiyor, ama “Böyle, her kafasına esenin bir başka ülkeye bomba yağdırdığı, bir başka ülkenin yöneticilerini katlettiği bir düzeni de kabul etmiyoruz” demenin nesi var?” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Seyhan ŞENTÜRK