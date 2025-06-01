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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Fransa'nın Filistin Devleti kurulsun-tanınsın önerisi ABD'nin İsrail Büyükelçisini çok rahatsız etti!

01 Haziran 2025, Pazar 19:04
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Birleşmiş Milletlerde (BM) Filistin devletinin tanınması girişimlerini destekleyen Paris yönetimini eleştirerek, "Eğer Fransa gerçekten bir Filistin devleti görmek istiyorsa, onlara bir önerim var. Fransız Rivierası'ndan bir toprak parçası ayırıp Filistin Devleti'ni kursunlar" dedi.

Macron: Filistin Devleti'nin tanınması "ahlaki bir görev"

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme düşüncesine desteğiyle tanınan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Fox News'e verdiği röportajda, ABD ile İsrail'in ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu kaydetti.

Daha önce de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, benzer çıkışı Suudi Arabistan için yapmış ve "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. Geniş topraklara sahipler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Huckabee, ABD'nin, bu ay New York'ta Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimiyle düzenlenecek Filistin devletinin tanınmasını teşvik etmeyi amaçlayan konferansa katılmayacağını belirtti.

Bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasının "İsrail karşı çıktığı için uygunsuz" olduğunu iddia eden ABD'li Büyükelçi, Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail'e bu konuda baskı uygulanamayacağını, uygulanan baskının "iğrenç" olduğunu öne sürdü.

İsrail'in Gazze'de kalıcı ateşkesi reddeden taraf olmasına karşın savaşın sona ermesinin Hamas'a bağlı olduğunu ileri süren Büyükelçi, Hamas'ın tüm İsrailli esirleri serbest bırakması, silahlarını teslim etmesi ve sürgüne gitmeyi kabul etmesi gerektiğini savundu.

Huckabee, ölü ya da diri tüm esirleri geri getireceklerini dile getirdi.

"İsrail yanlısı Amerikalılar endişelenmesin"

Huckabee, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti arasında yaşanan anlaşmazlıklara da değindi.

İki ülke arasında anlaşmazlıklar olduğuna dikkati çeken Büyükelçi, Gazze ve İran konularında görüş ayrılıkları yaşandığını, fakat bunun doğal olduğunu öne sürerek, "İsrail yanlısı Amerikalılar endişelenmesin." dedi.

Huckabee, İsrail-ABD ilişkilerinin hiçbir zaman risk altında olmadığını ve sağlam olduğunu belirterek "Bu bir dostluk değil, ittifak değil, ortaklıktır. Bu da istihbarat paylaşımımızda, askeri alanda ve pek çok konuda birbirimize bağlı olduğumuz anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Nükleer müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri yolun tercih edileceğine işaret ederek İran'ı tehdit eden Huckabee, İran'ın nükleer silaha erişmekten vazgeçeceğine inanmadığını dile getirdi.

Huckabee, önlerindeki süreçte "Abraham Anlaşmaları"na katılan ülke sayısının artacağını da iddia etti.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    2.6.2025 06:56:28

    Cani,katil ve teröriste kim destek veriyorsa rabbim onları kahhar ismi celili ile kahreylesin.

Risale-i Nur Külliyatı

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