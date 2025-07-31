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Ehliyet yenileme süresi 31 Ekim 2025'e uzatıldı

31 Temmuz 2025, Perşembe 17:00
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024'ün son tarih olarak belirlendiğini ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekildiğini hatırlattı.

 

18 Kasım 2024'teki uzatma kararının ardından sadece bir günde 16 bin 329 vatandaşın randevusunu iptal ettiğini, günlük başvuru sayısının 55 binden 20 bine kadar gerilediğini aktaran Yerlikaya, yenileme başvurularının yüzde 70'inin son 3 ayda gerçekleştiğini kaydetti.

 

Aylar itibarıyla başvuru sayılarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, bu yıl ocak ayında 140 bin, şubatta 82 bin, martta 84 bin, nisanda 101 bin, mayısta 270 bin, haziranda 502 bin, temmuzda 1 milyon 413 bin 489, sadece son 2 günde ise 236 bin başvuru alındığını belirtti.

 

Yerlikaya, 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesinin hala yenilenmediğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak. Son tarih 31 Ekim 2025. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz, lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım, randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim."

AA

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