Kanada'nın 'Filistin Devleti'ni tanıma kararı, Trump'ı rahatsız etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eylülde Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının, bu ülkeyle ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını belirtti.

Kanada da 'Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıkladı; İsrail'i kınadı

15 ülkeden tüm devletlere çağrı: 'Filistin Devleti'ni tanıma yolunda adım atın Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Kanada'nın Filistin'i tanıyacağını açıklamasına değinen Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak." ifadesini kullandı. Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu. AA

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