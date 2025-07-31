DP, CHP, YRP VE TİP komisyona katılmayı değerlendiriyor - Babacan: Komisyon ismi pozitif olmalı

Kürt meselesinin çözümüne yönelik süreç kapsamında TBMM’de kurulması için çağrı yapılan 51 üyeli komisyona, AK Parti ve MHP’nin ardından Yeni Yol Grubu, Emek Partisi, Demokratik Sol Parti ve Hür Dava Partisi de üye verme kararı aldı.

Müzakereler ciddi yürütülmeli

İYİ Parti’nin üye vermeyeceğini açıkladığı komisyona katılma konusunda Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Demokrat Parti değerlendirmelerini sürdürüyor.

Ankara - Anka

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Babacan: Komisyon ismi pozitif olmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “Terörsüz Türkiye” sürecine destek verirken isme itiraz etti. Muş’un Bulanık İlçesindeki Rüstem Gedik Belediyesi’ni ziyaret eden Babacan, “Biz hep pozitif kavramları seviyoruz. Dolayısıyla ‘terör’ negatif bir kavram. ‘Sız’ eki negatif bir ek. Dolayısıyla negatif negatifle başlayan bir komisyon ismi çok da doğru olmayabilir. Ama komisyon kuruduktan sonra Komisyon’un kararını beklemek lazım çünkü orada iktidar da var muhalefet de var. Muhalefetin de ağırlığı olacak, nitelikli çoğunluk sebebiyle. Dolayısıyla orada konuşurlar ama biz artık pozitif kavramlar bu süreci ilerletmenin çok daha uygun olacağını düşünüyoruz” dedi.

Muş - Nurseza Parlakoğlu

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Özgür Özel’den ‘nitelikli çoğunluk’ şartı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de kurulması öngörülen komisyona CHP’nin üye verip vermeyeceğine ilişkin olarak, “Meclis Başkanı bir açıklama yapsın ve ‘nitelikli çoğunluk kesinlikle aranacak’ desin. Biz de isimleri bildirelim dedik. Bunu söylediği anda üye vereceğiz. Biz yıllardır böyle bir iş yapılacaksa parlamentoda yapılsın ve Kürt sorunu çözülecekse parlamentoda çözülsün, demokratikleşme çerçevesinde çözülsün demişiz. Şimdi bu noktada kategorik olarak bu komisyona girmemek CHP’nin tarihsel tutarlılığını heba eder, reddeder” ifadesini kullandı.

Ankara - Anka