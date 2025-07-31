Guterres: Yardımlar sel olup akmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Gazze’ye damlaya damlaya ulaşan yardımın artık sel gibi akması gerekiyor. Gıda, su, ilaç ve yakıt kesintisiz ve engellenmeden Gazze’ye ulaşmalı” ifadesini kullandı.

Artık Gazze’deki kabusun sona ermesi gerektiğini vurgulayan Guterres, acil ve kalıcı bir insanî ateşkese, tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasına ve Gazze genelinde tam ve engelsiz insanî erişime ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Guterres, “Bu, ortak insanlığımızın bir sınavı ve bu sınavda başarısız olma lüksümüz yok” uyarısında bulundu.