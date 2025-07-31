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31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

69 orman yangınından 68'i kontrol altına alındı - Afyon-Hocalar'daki yangın sürüyor

31 Temmuz 2025, Perşembe 09:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yaptığı açıklamada, çıkan 69 orman yangınından 67’sinin kontrol altına alındığını bildirdi. Denizli Tavas’taki yangının da söndürülmesiyle sayı 68’e yükselirken, Afyon’un Hocalar ilçesindeki yangın sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TRT Haber'de katıldığı bir programda, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Son yangınlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "En son açıklamamızdan bu yana ülkemizde 69 yangın çıktı, bunlardan 67'si kontrol altına alındı, söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Yumaklı, Bursa Orhaneli ve Harmancık'taki yangının hepsi için tamamen kontrol bilgisini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, şu anda biri Afyon Hocalar'da, diğeri Denizli Tavas'ta olmak üzere iki aktif yangının bulunduğunu, bu yangınların tehlike ya da tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Orman yangınlarının bütün dünyanın başlıca problemi olmaya devam ettiğinin altını çizen Yumaklı, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak son 10 yıl içerisinde dünyada orman yangın alanları ve yangınların şiddetinin iki kat arttığını söyledi.

 

Yumaklı, Birleşmiş Milletlerin bir öngörüde bulunduğunu anımsatarak, 2030 yılına kadar orman yangınlarında yüzde 14, 2050'ye kadar da yüzde 30 artış olacağını bildirdi.

Geçen yılın 100 yılın en sıcak yazı ve son 10 yılın en kurak yazı olduğuna işaret eden Yumaklı, 2002 ile 2012 arasında yanan alan itibarıyla bütün dünyada yanan alanın 44 milyon hektar olduğunun bilgisini verdi.

"Dünya hızla orman varlığını kaybediyor"

Bakan Yumaklı, 2013 ile 2023 arasında son 10 yılda bu alanın 94 milyon hektara çıktığını belirterek, "Dolayısıyla dünya hızlı bir şekilde orman varlığını kaybediyor." dedi.

Dünyada son 9 yılın 1880'den bu yana en sıcak 9 yıl olduğunu anlatan Yumaklı, bütün verilerin iklim değişikliğinin sonuçları itibarıyla nasıl etkileyeceğini gösterdiğini söyledi.

Yumaklı, geçen yılın aynı döneminde Avrupa'da 140 bin hektarın yandığını, yılbaşından bu yana yanan alanın 300 bin hektar olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son 5 yıldaki ilk 6 aylar itibariyle kuraklık haritalarını paylaşan Yumaklı, geçen yıl haritada siyah ve kırmızı olarak görülen alanların çok daha tehlikeli olduğunu ve siyah olduğu zaman olağanüstü kurak anlamına geldiğini bildirdi.

Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı

Çıkan yangınların doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 96'sının insan kaynaklı olduğuna işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ocak-Temmuz 2024 ile bu yılın aynı dönemini kıyaslayalım. Geçen yıl 4 bin 268 yangın çıkmıştı. Bunun 2 bin 209'u orman dışında, 2 bin 59'u orman içinde çıkmıştı. Bu yıl 4 bin 477 yangın çıktı. 209 yangın fazla çıktı. Bunun 2 bin 549'u orman dışı alanda, 1928'i ormanlık alanda çıktı. Orman dışı alan adedi artmaya başladı. Buradaki problem şu, çıkan yangınların yüzde 57'si orman dışında çıktı. Bu yangınların tamamı ormana sirayet etmeden sona erdi. Yüzde 30'u orman dışında çıktı, ormana sirayet etti. Yüzde 13'ü de orman alanında başladı ve bu şekilde gelişti. Yani yüzde 43'ü ormanlarımızı yaktı. Yüzde 57'si ormanlarımızı yakmadan orada söndürülmüş oldu."

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne davet

Yangından sonraki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin gelen eleştirilere yönelik soruyu da yanıtlayan Yumaklı, ağaçlandırma çalışmalarının bölgedeki hakim bitki örtüsünün devamı neyse ona göre yapıldığını söyledi.

Yumaklı, "bütün ağaçlar çam ağacıyla değiştiriliyor" şeklinde bir algının kesinlikle doğru olmadığını ifade ederek, yanan alanlar için iddialarda bulunanları 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Günü'ne davet etti.

Denizli Tavas'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Öte yandan, Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.

Akyar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tavas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 6 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 2 tanker ve 60 personel ile müdahale edildi.

Ekipler 5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.

AA

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