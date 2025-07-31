Krizlerin faturası hep işçi, memur ve çiftçiye

Yeniçağ Gazetesi yazarı Esfender Korkmaz, “Kayıp sektör: Tarım” başlıklı bir yazı yazdı. Korkmaz yazısında şunları söyledi:

“Türkiye’de ekonomik krizlerin maliyeti her zaman, işçi, memur ve çiftçiye çıkmıştır. Kemer sıkanlar da bunlar olmuştur. Çünkü işçi destekleri ve ücret zamları siyasî kararlarla oluşuyor. 2001 krizinde de bu çizgi değişmedi; güçlü ekonomiye geçiş programında maaş ve ücretlerin hedef enflasyona göre düzeltileceği, tarımsal desteklerin yarı yarıya azaltılacağı söylendi.

Programda; “Tarımsal destekleme fiyatları öngörülen enflasyonu aşmayacak şekilde artırılacak ve kuruluşların finansman imkânları dikkate alınarak miktar kısıtlamasına gidilecektir.” deniliyordu. AKP iktidarı 2006 yılında tarım kanununu çıkararak bunu değiştirdi. Ama bugüne kadar IMF çizgisi değişmedi ve maalesef kendi çıkardığı kanuna da uymadı.”

Haber Merkezi