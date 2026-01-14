Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşaması başladı - İsrail'in ihlalleri devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını bildirdi.

İsrail ateşkes sonrası 2500 ev yıktı

Gazze sürekli saldırı altında! - İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor!

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu.

Witkoff, açıklamasında, "Bugün, Başkan Trump adına, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama, ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir." ifadelerini kullandı.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtti.

ABD'li Temsilci, bölgedeki tüm yetkisiz personelin "silahsızlandırılmasına" başlanacağını ve ABD'nin, Hamas'tan tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini beklediğini kaydetti.

Witkoff, açıklamasında, Gazze'de ateşkes sürecinin bugüne kadarki gidişatına katkıları dolayısıyla Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ettiklerini vurguladı.

Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze'yi idare edecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladı.

Arabulucu konumundaki üç ülke, Gazze'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin oluşumuna ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Arabulucular, Türkiye, Mısır ve Katar, başkanlığını Dr. Ali Abdel Hamid Shaath'ın deruhte edeceği Gazze Şeridi'nde istikrarın pekiştirilmesine ve insani durumun iyileştirilmesine yönelik çabalara katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendirilen Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan plan doğrultusunda, komitenin teşkilinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının önünü açmasının, bu itibarla ateşkesin güçlendirilmesine ve yeni bir tırmanmanın önlenmesine katkı sağlamasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arabulucular, sürdürülebilir bir barışa ulaşma ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için uygun koşulları oluşturmayı, kardeş Filistin halkının güvenlik, istikrar ve onurlu bir yaşam arzularını karşılamayı teminen tüm tarafların anlaşmanın uygulanmasına tam olarak bağlı kalması gereğini vurgulamaktadır."

BM'den, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşaması için taraflara taahhütlerini sürdürme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

ABD yönetiminin, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını duyurması hakkındaki soruya Dujarric, “Açıklamayı birkaç dakika önce gördük. Yani tüm tarafları anlaşma kapsamında verdikleri taahhütlere uymaya devam etmeye çağırıyoruz.” yanıtını verdi.

Dujarric, bu bağlamda BM’nin Gazze’de çok ihtiyaç duyulan insani yardımları ulaştırmak için elinden geleni yaptığını belirterek, “Bizden beklenen buydu ve sanırım sahadaki tüm meslektaşlarımız da bunu yaptı.” dedi.

Bununla birlikte insani yardımların ulaştırılmasında hala birçok engel olduğunu vurgulayan Sözcü, Gazze’de insani ihtiyaçların hala çok büyük olduğunun altını çizdi.

Dujarric, BM insani yardım çalışanlarının, Gazze'de hava saldırıları, bombardıman ve silahlı çatışmaların arttığı konusunda uyardığını da aktararak, “Geçen hafta, ateşkesin yürürlüğe girmesinden (10 Ekim 2025) bu yana en yüksek sayıda can kaybıyla sonuçlanan 300'den fazla olay bildirildi.” diye konuştu.