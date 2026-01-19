Grönland’ı “işgal” planına tepki

ABD’nin Grönland konusunda Danimarka’ya destek verdikleri için gümrük vergisi uygulama kararı aldığı 8 Avrupa ülkesi, bu kararın transatlantik ilişkilerini zayıflatacağı uyarısında bulundu.

Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç ve İngiltere, yaptıkları ortak açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda Danimarka’dan yana tavır aldıkları gerekçesiyle kendilerine uyguladığı gümrük vergisine tepki gösterdi. Açıklamada, 8 ülkenin NATO müttefikleri olarak Arktik güvenliğinin güçlendirilmesi konusunda kararlı oldukları vurgulandı. “Danimarka Krallığı ve Grönland halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz” değerlendirmesine yer verilen açıklamada, 8 ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayalı bir diyaloğa girmeye hazır olduğu vurgulandı.

ABD Avrupa ekonomilerini tehdit ediyor

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Simon Harris, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda Danimarka’nın yanında duran 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararına tepki göstererek, “Grönland sebebiyle Avrupa ekonomilerini ve ticaretini tehdit etmek kesinlikle kabul edilemez” ifadesini kullandı. Atlantik’in iki yakası arasındaki ticareti geliştirmek ve korumak için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan Harris, şunları kaydetti: “Bu, İrlanda da dahil Avrupa’nın ve ABD’nin açıkça çıkarına olan bir durumdur. Son saatlerde ABD tarafından bunu baltalamaya ve bundan uzaklaşmaya yönelik gelişmeler son derece endişe verici ve hiç de hoş karşılanmayacak gelişmelerdir.”