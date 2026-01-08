Halep’te binlerce aile camilere sığındı - İsrail ordusu yine Suriye’de

Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında Halep’te yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkan binlerce aile, şehir genelinde camilere ve oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

Çatışmalardan etkilenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler için kısa sürede çok sayıda merkez hazırlandı. Şeyh Maksud Mahallesi’nden ailesiyle birlikte bölgeden ayrılmak zorunda kalan Meryem el-Başa, yoğun bombardıman sebebiyle evlerini terk ettiklerini söyledi. Eşrefiye Mahallesi’nden gelen Hüda Meraşni ise bombardıman ve saldırılar sebebiyle hayatın tamamen zorlaştığını dile getirdi. Meraşni, “Gıda, gaz ve mazot temin edilemez hale geldi. Hava çok soğuk, küçük çocuklarımız var. Bombardıman dünden beri sürüyor, kimse uyuyamadı. Bu üçüncü kez evimizi terk etmek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu yine Suriye’de

İsrail ordusunun, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine girerek tepeye İsrail bayrağı çektiği bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın verdiği haberde, İsrail’in ihlallerinin bölgede yaşayan siviller arasında endişe ve rahatsızlık oluşturduğu kaydedildi. Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974’te imzalanan “Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması”nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.