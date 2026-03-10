"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2026 SALI - YIL: 57

Her keseden herkese gönül sofrası

10 Mart 2026, Salı
Mersin Yeni Asya okuyucuları olarak 15 yılı aşkın süredir her Ramazan gönül sofrasını yine aynı şevk ve heyecanla kurduk.

Kadın, erkek ve çocuk olmak üzere yüzü aşkın Nur kardeşlerle her Perşembe düzenlediğimiz iftar programımızı bu yıl da aynı şekilde organize ediyoruz elhamdülillah. Programı yapmadaki aslî hedefimiz Peygamberimizin (asm) "Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır, oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez."1 Hadis-i Şerifine nail olmak. Bu kudsî hadisin ışığında, kardeşlerimizin maddî ve manevî katkılarını bir havuzda toplayarak, katılım sahiplerinin "Her keseden herkese iftar"ında aynı minval üzere feyizyâb olmasını sağlamak ve uhuvvetimizi pekiştirmek için iftar sofraları kuruluyor.

Mersin Yeni Asya külliyesinde hazırlanan bu huzurlu sofralarımız etrafında, Kevser-i Kur’ânî’den süzülen tatlı havuzu kazanmak için bir buz parçası nev'indeki şahsiyetimizi ve enaniyetimizi o havuz içine atıp eriterek manevî atmosferde buluşuyoruz. Yolu Mersin’den geçecek tüm kardeşlerimizi de muhakkak "Perşembe sofralarımıza" bekliyoruz.  Dipnot: Tirmizî, Savm 82.

Mersin - Yaşar Kılınç

Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denizli'deki depremlerle ilgili Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

    Yine aynı yalanı tekrarladı: "Eğer biz saldırmasaydık onlar bir hafta içinde saldıracaklardı"

    Niğde'de bir apartmanda doğal gaz patlaması oldu: 16 kişi yaralandı - ''Patlama çoğu yerden duyulmuş''

    Trump’ın yalanı çöktü

    İBB davası başladı

    Milli Savunma Bakanlığı: Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

    Denizli Buldan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

    THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşları ertelendi

    Suudi Arabistan'da yerleşim alanına mühimmat düştü: 2 ölü, 12 yaralı

    ABD-İsrail saldırıları sonucu İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ciddi hasar oluştu

    ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneyi vurdu: 6 kişi öldürüldü

    İran saldırılarını bitirme kararını Netanyahu’yla görüşüp kendisi verecek

    Yeni liderin seçilmesiyle İsrail ve ABD üslerine art arda saldırı düzenledi

    ABD-İsrail'in İran'a saldırıları Irak'ta petrol üretimini yüzde 60 düşürdü

    Zalimlerin oyunlarının parçası olmayalım

    Türkiye’nin siyasî akla ihtiyacı var

    Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni lideri oldu

    Kendime zor sorular: Ben kimim? Hangisiyim?

    Kaynaklar faize ve israfa gidiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Denizli'deki depremlerle ilgili Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama
    Genel

    Yine aynı yalanı tekrarladı: "Eğer biz saldırmasaydık onlar bir hafta içinde saldıracaklardı"
    Genel

    Niğde'de bir apartmanda doğal gaz patlaması oldu: 16 kişi yaralandı - ''Patlama çoğu yerden duyulmuş''
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Her keseden herkese gönül sofrası
    Genel

    Şanlıurfa'da iftar buluşması
    Genel

    Addiction and Freedom of the Heart - Man on the Hook of the Nafs

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.