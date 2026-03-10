Her keseden herkese gönül sofrası

Mersin Yeni Asya okuyucuları olarak 15 yılı aşkın süredir her Ramazan gönül sofrasını yine aynı şevk ve heyecanla kurduk.

Kadın, erkek ve çocuk olmak üzere yüzü aşkın Nur kardeşlerle her Perşembe düzenlediğimiz iftar programımızı bu yıl da aynı şekilde organize ediyoruz elhamdülillah. Programı yapmadaki aslî hedefimiz Peygamberimizin (asm) "Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır, oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez."1 Hadis-i Şerifine nail olmak. Bu kudsî hadisin ışığında, kardeşlerimizin maddî ve manevî katkılarını bir havuzda toplayarak, katılım sahiplerinin "Her keseden herkese iftar"ında aynı minval üzere feyizyâb olmasını sağlamak ve uhuvvetimizi pekiştirmek için iftar sofraları kuruluyor.

Mersin Yeni Asya külliyesinde hazırlanan bu huzurlu sofralarımız etrafında, Kevser-i Kur’ânî’den süzülen tatlı havuzu kazanmak için bir buz parçası nev'indeki şahsiyetimizi ve enaniyetimizi o havuz içine atıp eriterek manevî atmosferde buluşuyoruz. Yolu Mersin’den geçecek tüm kardeşlerimizi de muhakkak "Perşembe sofralarımıza" bekliyoruz. Dipnot: Tirmizî, Savm 82.

Mersin - Yaşar Kılınç