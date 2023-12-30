İlk soykırım davası Güney Afrika’dan

Fİlİstİn, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) dava açmasını, İsrail’den hesap sormak adına atılmış ilk fiili adım olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanının Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Ömer Avadallah, Güney Afrika’nın attığı adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Güney Afrika ve Filistin’in, “1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne” taraf olduğunu hatırlatan Avadallah, şunları söyledi: “Bu adımın önemi, İsrail’in işlediği soykırım suçunun, uluslararası sistemdeki en önemli mahkeme hükmünde olan ICJ önüne getirilmesi bakımından atılmış fiili bir adım olmasında yatıyor.” AA

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