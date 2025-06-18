DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail ile İran arasında yaşanan füze savaşını bitirecek formülün önce ateşkes sonra müzakere masası olduğunu söyledi.

Babacan, uluslararası kuruluşların devreye girerek ateşkesi sağlaması daha sonra da ABD, İran ile beraber bir kaç tarafsız ülkenin de katılımıyla “müzakere masası” kurulması gerektiğine dikkat çekti. Nükleer teknolojiye sahip olmanın ve bunu barışçıl amaçla kullanmanın egemen her devletin hakkı olduğunu ifade eden Babacan, “İran ile ilgili kaygılar bunun silaha dönüp dönmeyeceği noktasında. Son bir yılda Lübnan Hizbullah’ının zayıflaması, Esad rejiminin yıkılması ile de İran kırılgan bir yapıya dönüştü. İsrail bunu fırsat bilerek saldırıyı başlattı. Mesele nükleer ise çözüm diplomasidir. ABD ile İran’ın bunu başbaşa çözmesi imkânsız. Önce saldırıp sonra da masaya gel demek ‘diz çök’ demektir. Tarafsız başka bir kaç ülkenin de masaya oturması gerekiyor. İsrail’de tarihin en şımarık, pervasız, marjinal hükümeti var” şeklinde konuştu.

Adnan Solmaz - Ankara