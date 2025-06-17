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17 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

“Hürmüz Boğazı kapanırsa küresel enerji piyasasında kriz çıkar”

17 Haziran 2025, Salı 01:27
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail-İran savaşından dolayı Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının, küresel enerji piyasasında büyük krize sebep olacağını ve dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği uyarısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Hüseyin, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve artan gerilim ele alındı.

Bakan Hüseyin, İsrail veya başka herhangi bir tarafın Irak hava sahasını ihlal etmesinin ülke egemenliğine açık bir saldırı ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Iraklı Bakan, savaşın Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına kadar ilerlemesinin, küresel enerji piyasasında büyük bir krize sebep olacağını ve dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğuracağını belirtti.

AA

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