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17 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

Yatlarla İsrail'i terk ederek GKRY marinalarına akın ettiler

17 Haziran 2025, Salı 01:20
İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı İsrail'i yatlarıyla terk edenlerin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolündeki marinalara geldiği belirtildi.

İran - İsrail savaşında son gelişmeler?

GKRY'de yayın yapan Alfa TV'nin haberine göre, İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı ülkelerini yatlarla terk eden İsrailliler başta Limasol ve Aya Napa olmak üzere Rum kesimindeki marinalara akın etti.

Marinalara İsrail'den gelen yat trafiğine dikkat çekilen haberde, ilgili kurumların bu durum karşısında teyakkuz halinde olduğu ve tüm limanlarda kontrollerin artırıldığına işaret edildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

AA

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