ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM! - 170 “Cennet kuşu” kasten vuruldu

İran’da kız okullarının hedef alınması, bölgedeki aktörler ve uzman isimler tarafından ‘kasdî bir saldırı’ ve ‘tarihin en büyük sivil katliamlarından biri’ olarak nitelendirildi.

YENİ ASYA - Nurseza PARLAKOĞLU

ABD ve İsrail’in İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab şehrindeki kız okullarını hedef alan hava saldırısı, sivil can kayıplarıyla dünya kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen 160’tan fazla öğrencinin can verdiği saldırı, diplomatik süreçlerin devam ettiği bir sırada gerçekleştirilmesi sebebiyle kasdî bir hedef gözetildiği iddialarını beraberinde getirdi.

DÜNYA BU KATLİAMA NİYE SESSİZ?

İngiliz siyasetçi George Galloway, İran’da yaşları 7 ile 12 arasında değişen 167 kız çocuğunun sınıflarında katledilmesini, Vietnam Savaşı’ndan bu yana ABD tarafından gerçekleştirilen en büyük vahşet olarak nitelendirdi.

Katliamın faili ve kurbanlarının kimliğine göre dünyada oluşan farklı tepkilere dikkat çeken Galloway; benzer bir saldırının Rusya, Filistin veya İran tarafından gerçekleştirilmesi durumunda konunun yıllarca dünya basınında ilk sırada yer alacağını ifade ederek, mevcut sessizliğe ve medya tutumuna tepki gösterdi.

Acı tablo: Toplu mezarlar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab şehrinde Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda can veren 160’tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaştı. Arakçi, “Bunlar, ABD ve İsrail’in bir ilkokulu bombalaması sonucu öldürülen 160’tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça oldu. Trump’ın vaat ettiği ‘kurtuluş’ gerçekte böyle görünüyor. Gazze’den Minab’a, masum insanlar soğukkanlılıkla öldürüldü” dedi.

Uluslararası hukuk ihlal ediliyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), okul saldırılarının uluslararası hukukun ihlâli olduğunu bildirdi. UNESCO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Eğitime ayrılmış bir yerde öğrencilerin öldürülmesi, uluslararası hukuk uyarınca okullara sağlanan korumanın ciddi bir ihlâlini oluşturmaktadır.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, bu saldırıların eğitim hakkını baltaladığı vurgulanarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2601 sayılı kararı uyarınca taraflara okulları, eğitim personelini ve öğrencileri koruma yükümlülükleri hatırlatıldı.

BM’den “savaş suçu” uyarısı

BM İnsan Hakları Ofisi, Minab’daki kız okuluna yönelik “dehşet verici saldırının arkasındaki güçleri” olayı soruşturmaya ve bulguları kamuoyuyla paylaşmaya çağırdı. Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, “Çocuklar, küçük kızlar… Okul gününün başında bu şekilde öldürülüyor; kan lekeli sırt çantaları… Bu gerçekten dehşet verici” ifadelerini kullandı. Sözcü, saldırıların sivillere ya da sivil nesnelere yönelik olduğunun ya da “ayrım gözetmeyen saldırı” niteliği taşıdığının tespit edilmesi halinde bunun “uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlâli” anlamına geleceğine ve “savaş suçu teşkil edebileceğine” de dikkat çekti. Birleşmiş Milletler - aa

Bu tür “hatalar” kolay yapılmaz

ABD Deniz Piyadesi eski istihbarat subayı ve Birleşmiş Milletler’in Irak’taki eski silâh denetçisi Scott Ritter, katıldığı bir yayında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak operasyonlarında kız çocuklarının bulunduğu iki okulun bilerek vurulduğunu iddia ederek sert eleştirilerde bulundu.

Küçük kızların öldürüldüğünü söyleyen Ritter, “Anneleri, kızlarının eve dönmesini bekliyordu. Kızlarını okula, savaş çıkmayacağına inanarak gönderdiler. Çünkü diplomasi yürütülüyordu. Çünkü Marco Rubio pazartesi günü bölgeye gideceğini söylemişti. Bu yüzden kızlarını okula gönderdiler. Kızlar dersteydi ve biz okulu bombaladık. Şu anda enkazın altında yüzden fazla kız çocuğu gömülü. İşte bu savaşın en karanlık yönü” dedi. Askerî hedeflerin doğrulanması gerektiğini vurgulayan Ritter, “İki kız okulunu bombalamamıza ne sebep olabilir? Bu tür hatalar öyle kolay yapılmaz” ifadeleriyle operasyonların sorumluluğunu sorguladı.

Soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Volker Türk’ün ABD-İsrail’in İran’da ilkokula düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma çağrısı yaptığı bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani “Yüksek Komiser, saldırının koşulları hakkında acil, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunuyor. Soruşturma sorumluluğu, saldırıyı gerçekleştiren güçlere ait. Bulguları kamuoyuna açıklamalarını ve mağdurlar için hesap verebilirlik ve tazminat sağlamalarını talep ediyoruz” dedi. Birleşmiş Milletler - aa

Taraflar müzakere masasına geri dönmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanlar Konseyi (UNCPGA), ABD, İsrail ve İran arasında askeri çatışmaların patlak vermesinden derin endişe duyduklarını ve tarafların güç kullanımının bölgedeki ülkeler üzerindeki etkisini kınadıklarını belirtti. Bu çatışmaların, BM Şartı’nın ve uluslararası hukukun açık bir ihlâli olduğu, uluslararası barış ve güvenliğe de ciddi bir tehdit oluşturduğu aktarılan UNCPGA’nın açıklamasında, “Konsey, bölgesel istikrar ve Orta Doğu bölgesindeki milyonlarca insanın yaşamı için ciddi sonuçlar doğuran çatışmanın acilen azaltılması ve düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunmaktadır” denildi. Açıklamada, ayrıca tüm taraflar, BM himayesinde müzakere masasına derhal dönmeye ve BM Şartı’nın ilgili hükümlerine uygun olarak diplomatik yollarla barışçıl bir şekilde anlaşmazlıkları çözmeye teşvik edildi.

Birleşmiş Milletler - aa