Zamlar Şubat’ta patladı

Şubat enflasyonu, iktidarın pembe tablolarının gerçek olmadığını bir kez daha gösterdi. Tüketici fiyatları Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 2,96 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak gerçekleşti. Aylık artışa en büyük etkiyi yine halkın en temel harcama kalemi olan gıda yaptı.

Şubat’ın enflasyon verileri açıklandı: TÜİK: 31.53 ENAG: 54.14

Savaş Türkiye ekonomisini vurdu BirGün’ün haberine göre, Şubat enflasyonunun ardından asgarî ücretin alım gücündeki kayıp 2 bin 232 TL’ye ulaştı. En düşük emekli aylığındaki kayıp ise şubat itibarıyla bin 590 TL oldu. Yılın başında yapılan artışlar daha ikinci ayda erimeye başladı. Bu gelişmeler, Merkez Bankası’nın faiz indirimi planlarının ötelenebileceğine ilişkin beklentileri de güçlendirdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 330

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.