"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

ABD 4 günde 2 milyar dolarlık askeri ekipman harcadı

04 Mart 2026, Çarşamba 15:47
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk 4 gününde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği belirlendi.

Açık kaynaklardan derlenen tahmin ve verilere göre, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'ın bölgedeki ABD askeri varlıklarına verdiği zarar toplam 1,902 milyar dolara ulaştı.

Bu maliyetin büyük bölümünü, Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nde bulunan ve değeri yaklaşık 1,1 milyar dolar olan AN/FPS-132 erken uyarı radar sisteminin İran'ın füze saldırısında vurulması oluşturuyor.

Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "dost ateşi" sonucu düşürülen 3 adet F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının yerine yenilerinin konulması da yaklaşık 282 milyon dolara mal olacak.

İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'da bulunan ABD Donanması Beşinci Filosu karargahını hedef aldığı saldırıda iki uydu haberleşme terminali ile diğer bazı büyük yapılar hasar gördü.

Hedef alınan AN/GSC-52B tipi uydu iletişim terminallerinin her birinin maliyeti yaklaşık 20 milyon dolar değerinde seyrediyor.

Açık kaynaklarda yer alan uydu görüntülerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) konuşlu ABD ordusuna ait Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) balistik füze savunma sisteminin AN/TPY-2 radar bileşeni de saldırılarda imha edildi.

Söz konusu radarın değerinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu düşünülüyor.

İran'ın hedef aldığı ABD üsleri

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlatmasının ardından Tahran, Orta Doğu'da bulunan 7 farklı ABD askeri noktasını hedef aldı.

Bunlar arasında, Bahreyn'deki ABD Donanması Beşinci Filosu karargahı, Kuveyt'teki Camp Arifjan Üssü, Ali el-Salem Hava Üssü ve Camp Buehring Üssü, Irak'taki Erbil Üssü, BAE'deki Cebel Ali Limanı ile Katar'daki El Udeyd Hava Üssü yer aldı.

Açık kaynaklarda yer alan uydu görüntülerinde, İran'ın düzenlediği saldırının ardından Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü içindeki bazı noktalarda çatıların çöktüğü görüldü. Camp Arifjan Üssü'nü hedef alan saldırılarda ise 6 ABD askeri öldü.

Camp Buehring Üssü'nde kaydedildiği belirtilen bir videoda ise insansız hava aracının (İHA) tesis üzerinde uçtuktan sonra üssün çevresinde patladığı anlar yer aldı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi tarafından doğrulanan görüntü ve fotoğraflar, İran'ın, Irak'taki Erbil Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ve ABD güçlerinin konuşlu olduğu askeri tesisi defalarca hedef aldığını ortaya koydu.

NYT'nin elde ettiği uydu görüntülerinde ise üste bulunan dört yapının hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığı görüldü.

BAE'deki Cebel Ali Limanı'na ait uydu görüntülerinde, ABD Donanması'nın rekreasyon alanı olarak kullandığı bölgede bulunan binadan duman yükseldiği görüldü.

Böylece ABD'nin, İran'a saldırı başlatmasının ardından 4 günde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği hesaplandı.

ABD diplomatik temsilcilikleri de hedef alındı

Askeri üslerin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt ve BAE'deki ABD diplomatik temsilcilikleri de İran'ın misilleme saldırılarının hedefi oldu.

Yerel basında çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Amerikan büyükelçiliği kompleksine iki İHA'nın isabet ettiği bildirildi.

Suudi Savunma Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, yerleşkede "sınırlı yangın ve küçük çaplı maddi hasar" meydana geldiği aktarıldı.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberinde ise elçilik yerleşkesinde bulunan ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ofisinin de saldırıda vurulduğu iddia edildi.

Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği'nin ise İHA ve füzelerle hedef alındığı belirtildi. Elçilikten yapılan açıklamada, faaliyetlerin "ikinci bir duyuruya kadar" askıya alındığı ve zorunlu olmayan personel ile ailelerinin tahliye edildiği ifade edildi.

BAE'nin Dubai kentindeki ABD Başkonsolosluğu da İran İHA'sı ile hedef alındı.

Konsolosluk binasının yanındaki otopark alanına isabet eden saldırı sonrası çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, yerleşkede hasar oluştuğu ancak büyük çaplı yıkım meydana gelmediği bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD 4 günde 2 milyar dolarlık askeri ekipman harcadı

    Sri Lanka açıklarında İran donanmasına ait gemi "imdat" çağrısı yapıp battı

    Orta Doğu’da 21 binden fazla uçuş iptal edildi

    İran'dan Türk hava sahasına yönelen mühimmat etkisiz hale getirildi - Mühimmat parçası Hatay Dörtyol'a düştü

    Şubat’ın enflasyon verileri açıklandı: TÜİK: 31.53 ENAG: 54.14

    Okullarda şiddet önlensin

    "Bu saldırganlığa güçlü bir yanıt vermekte çok kararlı olacağız"

    İran uzun bir savaşa hazır

    Bölgesel savaşa dönüşme riski var

    Tanju Özcan tutuklandı

    Bağdat’ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi

    Motorine 6 lira 69 kuruş zam

    Trafikte yüzde 10 hız toleransı tarihe karıştı

    İran krizi ekonomimize yük

    " Gerekirse ABD donanması Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edecek"

    Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle Akdeniz’e gönderiliyor

    İngiltere'den Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve Wildcat helikopterleri gönderme kararı

    'ABD, İranlıların ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalışıyor' - CNN: CIA, muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalışıyor

    İran’da Hamaney sonrası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Emekli ikramiyesi neden artmıyor?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İngiltere'den Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve Wildcat helikopterleri gönderme kararı
    Genel

    'ABD, İranlıların ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalışıyor' - CNN: CIA, muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalışıyor
    Genel

    Trafikte yüzde 10 hız toleransı tarihe karıştı
    Genel

    Motorine 6 lira 69 kuruş zam
    Genel

    "Bu saldırganlığa güçlü bir yanıt vermekte çok kararlı olacağız"
    Genel

    İran uzun bir savaşa hazır
    Genel

    Tanju Özcan tutuklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.