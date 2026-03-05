Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Bilgi olarak da size pek az şey verilmiştir.



İsrâ Suresi: 85

HADİS:

Kim iman ederek ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan ayında oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.

Camiü’s-Sağir, No: 3667