AYET:
Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Bilgi olarak da size pek az şey verilmiştir.
İsrâ Suresi: 85
HADİS:
Kim iman ederek ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan ayında oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.
Camiü’s-Sağir, No: 3667
