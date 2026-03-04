Motorine 6 lira 69 kuruş zam

ABD, İsrail ve İran ekseninde patlak veren, Suudi Arabistan ve Katar’ın devasa enerji tesislerinin vurulmasıyla küresel bir krize dönüşen Orta Doğu’daki savaşın Türkiye’ye ilk faturası kesildi.

Küresel petrol fiyatlarındaki ani sıçramanın ardından akaryakıtta eşi görülmemiş bir zam dalgası kapıda. Sektör kaynaklarına göre, dün gece yarısı motorine 6 TL 69 kuruş, benzine ise 2 TL 10 kuruşluk tarihi bir zam geldi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 287

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.