İspanyol Bakan: Avrupa "dönüm noktasında"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin, Avrupa'nın bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, "Ya demokratik değerlerin ve Avrupa'nın inşa edildiği değerlerin yanında olacağız ya da saldırganın." dedi.

Albares, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen G20 zirvesi sırasında İspanyol televizyonu La Sexta'ya demeç verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmelere değinen Albares, "Kesinlikle bir dönüm noktasındayız. Avrupa tarihinde bu ilk kez olmuyor. Bu kez bir yenisini yaşıyoruz. Hepimizin bir karar vermesi ve tarafını seçmesi gerek. Ya demokratik değerlerin ve Avrupa'nın inşa edildiği değerlerin yanında olacağız ya da saldırganın. Açık bir şekilde Ukrayna'nın yanında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Albares, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 3. yılını doldurduğunu, bu saldırıların haklı hiçbir tarafı bulunmadığını, adaletsiz ve yasa dışı bir savaş başlatıldığını savundu.

İspanya'nın, baştan beri Ukrayna'nın yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini aktaran Albares, hiçbir geri adım atmadan demokrasilerini, eşitlik ve çoğulculuk değerlerini savunarak güçlendireceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i hedef alan "diktatör" suçlamasına ilişkin Albares, "Zelenskiy, demokratik bir şekilde ve üstelik çok yüksek oranda oyla başkan seçildi. Tamamen demokratik değerlerle görevdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Albares, başta İspanya'da Vox partisinin lideri Santiago Abascal olmak üzere Rusya'yı savunmaya kalkan aşırı sağcı tüm liderleri eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bu skandal ve tamamen saçma bir şeydir. Hepimiz biliyoruz ki bu savaşın babası, tek adamı (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'dir. Saldırganın yanında olmak Avrupa projesine karşı çıkmaktır. Avrupa Birliği olmadan ne İspanyollar ne de Avrupa'nın geri kalan toplumları onlarca yıldır sahip oldukları istikrar, barış ve ilericiliğe sahip olamazlardı."

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma konularını görüşmek üzere 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.