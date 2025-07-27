UNRWA Genel Komiseri Phılıppe Lazzarını, Gazze’ye havadan yardım atmanın bölgedeki gerçekliği örtme amacıyla yapıldığını söyleyerek “Ablukayı kaldırın, sınır kapılarını açın” dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi’nde insan eliyle meydana getirilen açlığın ancak siyasî iradeyle giderilebileceğinin altını çizdi. Lazzarini, “Gazze’ye havadan bırakılan yardımlar derinleşen açlığı tersine çevirmeyecek. Pahalı, etkisiz ve hatta açlık çeken sivilleri öldürebilir” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerçekliği örtüyorlar

Gazze’ye havadan yardım atmanın dikkat dağıtma ve bölgedeki gerçekliği örtme amacıyla yapıldığına işaret eden Lazzarini, “Ablukayı kaldırın, sınır kapılarını açın, güvenli bir şekilde hareket etmeyi ve ihtiyaç sahiplerine onurlu bir şekilde erişilmesini sağlayın” açıklamasında bulundu. Lazzarini, UNRWA ve diğer ortakları da dahil BM kuruluşlarının bürokratik ve politik engeller olmadan geniş ölçekli bir şekilde faaliyet yürütmesine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Uçaktan yardım atılmasın

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) raporuna değinen Lazzarini, rapora göre, Gazze’de insanî yardımların “sözde sistematik bir şekilde başka yere yönlendirilmediğini doğruladığını” aktardı.

İsrail’in açlığı dayattığı Gazze Şeridi’ne daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü. Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.