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29 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Uysal: Türkiye bölge bölge yanıyor! Yangınlarla ilgili akıllı planlama ile önlem alın!

29 Temmuz 2025, Salı 01:20
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bursa başta olmak üzere 3 ilde devam eden yangınlarla ilgili, “Türkiye bölge bölge yanıyor! Piknikçiler, kırık camlar ya da her sene olduğu gibi sanki ‘doğal bir süreç yaşıyoruz algısı’na hizmet eden açıklamalar artık anlamsız. Ülkemiz yakılıyor!” dedi.

Sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili paylaşımda bulunan Uysal, “Ya hu, o taptığınız para bile ağaçtan imal ediliyor. Aldığınız nefes, içtiğiniz su... Siz borçlu olmayı bilmezsiniz ama borçlusunuz. Artık adam akıllı bir planlama ile önlem alın, müdahale edin!” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

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