"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Hanzala gemisinden alıkonulan aktivistler açlık grevinde

28 Temmuz 2025, Pazartesi 18:55
İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonularak ülkeye getirilen Hanzala gemisindeki aktivistlerin, "Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez." diyerek açlık grevi yaptığı bildirildi.

İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, aktivistlerin duruşmalarının tutuldukları Ramle kentindeki Givon Hapishanesi'nde yapıldığı belirtildi.

İsrail'in gönüllülere ülkeye yasadışı girmişler gibi muamele etmesine karşın uluslararası sularda alıkonuldukları hatırlatılan açıklamada, aktivistlerin sınırdışı edilene kadar gözaltında tutulacağı ve bugün 12'sinin duruşmasının yapıldığı ve aktivistlerin açlık grevinde olduğu belirtildi.

Adalah, aktivistlerin gözaltında tutulmasının yasadışı olduğunu ve serbest bırakılmasını talep ettiğini duyurdu.

Aktivistlerden, Antonio Mazzeo (İtalya), Gabriel Cathala (Fransa), Jacob Berger (ABD), Waad Al Musa (ABD-Irak) ve Mohamed El Bakkali'nin (Fas) bugün sınırdışı edilmesinin beklendiği aktarıldı.

Öte yandan Hanzala gemisi yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau'un, X hesabından yapılan paylaşımda, aktivistlerin gemiden ayrılırken kararlaştırıldığı üzere açlık grevine başladığı belirtildi.

Paylaşımda, "Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez. İsrail Gazze'ye uyguladığı yasadışı ablukaya ve soykırıma derhal son vermelidir." ifadesi kullanıldı.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Putin, Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

    Rodos'ta İsraillileri taşıyan gemi protesto ile karşılandı

    "Suç ortağı" olmamak için İsrail'e kömür ihracatını tamamen durdurdu

    Putin'in Ukrayna ile anlaşmaya varması için "10 ya da 12 gün" süre verilecek

    Hanzala gemisinden alıkonulan aktivistler açlık grevinde

    Karabük'te 3'er saat uykuyla nöbetleşe 6 gündür yangın söndürmeye devam ediyorlar

    Pakistan'daki muson yağmurları sonucu ölü sayısı 279'a yükseldi

    "Gazze'ye gıda için 60 milyon dolar verdik. Kimse teşekkür etmedi"

    "İsrail'in duyurduğu "insani ara" hiçbir şey ifade etmiyor"

    Bursa'daki orman yangını 3. gününde devam ediyor

    Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: 3 kişi öldü

    "Tropikal gece" ve "ısı stresi" etkisine dikkat

    Suriye Humus'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Lazzarini: Ablukayı kaldırın, sınır kapılarını açın

    Tutuklama peşin ceza gibi uygulanıyor

    300 firma konkordato istedi

    Devlette tüm lüks araçlar satılmalı

    Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi

    Ahir zaman darbeler dönemidir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    "Tropikal gece" ve "ısı stresi" etkisine dikkat
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Öğrencilere manevi destek sağlanmalı
    Genel

    "Gazze'ye gıda için 60 milyon dolar verdik. Kimse teşekkür etmedi"
    Genel

    Almanya'da yolcu treni raydan çıktı: 3 kişi öldü
    Genel

    Bursa'daki orman yangını 3. gününde devam ediyor
    Genel

    "İsrail'in duyurduğu "insani ara" hiçbir şey ifade etmiyor"
    Genel

    Karabük'te 3'er saat uykuyla nöbetleşe 6 gündür yangın söndürmeye devam ediyorlar
    Genel

    Suriye Humus'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.