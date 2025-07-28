Hanzala gemisinden alıkonulan aktivistler açlık grevinde

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonularak ülkeye getirilen Hanzala gemisindeki aktivistlerin, "Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez." diyerek açlık grevi yaptığı bildirildi.

İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, aktivistlerin duruşmalarının tutuldukları Ramle kentindeki Givon Hapishanesi'nde yapıldığı belirtildi.

İsrail'in gönüllülere ülkeye yasadışı girmişler gibi muamele etmesine karşın uluslararası sularda alıkonuldukları hatırlatılan açıklamada, aktivistlerin sınırdışı edilene kadar gözaltında tutulacağı ve bugün 12'sinin duruşmasının yapıldığı ve aktivistlerin açlık grevinde olduğu belirtildi.

Adalah, aktivistlerin gözaltında tutulmasının yasadışı olduğunu ve serbest bırakılmasını talep ettiğini duyurdu.

Aktivistlerden, Antonio Mazzeo (İtalya), Gabriel Cathala (Fransa), Jacob Berger (ABD), Waad Al Musa (ABD-Irak) ve Mohamed El Bakkali'nin (Fas) bugün sınırdışı edilmesinin beklendiği aktarıldı.

Öte yandan Hanzala gemisi yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau'un, X hesabından yapılan paylaşımda, aktivistlerin gemiden ayrılırken kararlaştırıldığı üzere açlık grevine başladığı belirtildi.

Paylaşımda, "Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez. İsrail Gazze'ye uyguladığı yasadışı ablukaya ve soykırıma derhal son vermelidir." ifadesi kullanıldı.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.