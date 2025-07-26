Ortak tavır alanlarını genişletmeliyiz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Siyasetin meydanlardan mahkeme salonlarına sevk edilerek kirletilmeye çalışıldığı bu dönemde, ortak tavır alanlarını genişletmek fikrindeyiz” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile gerçekleşen ziyaretin ardından Uysal, “CHP ile geçmişten bugüne Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı meydan okumalar hususunda bir ortak paydaş, ortak hissiyatları paylaşarak geldik. Siyasetin mahkeme salonlarına sıkıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Sorunlarının çözümünün yeniden milletimizi, adaleti ve demokrasiyi egemen kılmakla mümkün olduğu konusunda ortak fikrimizi de ifade ettik. Siyasetin meydanlardan mahkeme salonlarına sevk edilerek kirletilmeye çalışıldığı bu dönemde, ortak tavır alanlarını genişletmek fikrindeyiz” diye konuştu.

Türkiye’yi istikrarsızlığa sürüklemeyin

Özel de, “Sayın Erdoğan’dan ‘müjde vereceğim’ dediği bir konuşmasında müjde değil, ama adeta ağzına sakız eder gibi 11 kez üst üste Türk, Kürt, Arap dediğini duyuyoruz. Onun üzerinden de iktidara müzahir kalemlerin ve iktidara müzahir konuşmacıların televizyonlarda ya da gazete köşelerinde Türkiye’nin, bölgenin gerçekliğiyle bağdaşmayacak bazı hayaller kurduğunu duyuyoruz. Türkiye’yi mezhebe dayalı, onların konfederatif bir şekilde bir arada olduğu gibi tamamen ve tamamen Türkiye’yi istikrarsızlığa ve bugünkü siyasî iklimi de enfekte etmek üzere kurgulanmış bu sorumsuz sözlerin tamamını reddediyoruz” dedi.

Güçlü bir birliktelik şart

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı da parti genel merkezinde ziyaret eden Uysal, “Türkiye’nin geçmişte birlikle ve birlikte sorunların üstesinden gelebildiği bilinci ve inancıyla bugün kronik hale gelmiş sorunların da ortak tavırla, birlikle aşılabileceği inancındayız. Bunun bir sorumluluk olduğunu bilerek hareket etmekte kararlıyız” diye konuştu. Ziyaretin ardından Arıkan, işbirliğine öner verdiklerini ilerleyen süreçte bu görüşmelerin devam etmesi için mutabakata vardıklarını dile getirdi. İktidara çağrı yapan Arıkan, İsrail’e karşı güçlü bir birliktelik ortaya koymak gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ankara - Mehmet Kara

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