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28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

"Suç ortağı" olmamak için İsrail'e kömür ihracatını tamamen durdurdu

28 Temmuz 2025, Pazartesi 19:06
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinin, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda "suç ortağı" olmayacağını belirterek, İsrail’e kömür ihracatının tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Uruguay merkezli MercoPress’in haberine göre, Petro, Ağustos 2024'te İsrail'e yönelik kömür yasağı başlatma kararına rağmen son dönemde ülkeden sevkiyat gerçekleştirildiği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Karara rağmen sürdüğü iddia edilen sevkiyatın Bogota hükümetine "doğrudan meydan okuma" olduğunu savunan Petro, ülkesinin, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma "suç ortağı olmayacağını" ifade etti.

Ülkesinin İsrail’e "bir ton kömür bile ihracat etmeyeceğini" ve kömür ihracatını tamamen durdurduğunu belirten Petro, Kolombiya Donanmasına, ülkeden İsrail’e kömür taşıyan gemileri durdurma ve el koyma emri verdi.

Petro, yasağı ihlal eden şirketlerin devletle sözleşmelerinin iptal edileceği uyarısında da bulundu.

Ulusal basında bu uyarının, çok uluslu Glencore madencilik firmasını hedef aldığı iddia edildi.

Ağustos 2024'te kömür ihracatını yasakladığı dönemde yaptığı açıklamada Petro, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürüyle bomba yapıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

⁠⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 733 Filistinli öldü, 144 bin 477 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 581 kişi öldü, 32 bin 436 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı da 7 bin 485'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

AA

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